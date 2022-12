Netflix: Werbung soll Storytelling nicht beeinflussen

Vermischtes

Der Europa-Chef des Unternehmens meint, man werde die Serien nicht gezielt nach Werbeblöcken aufbauen.

Der Chef von Netflix EMEA, Larry Tanz, hat erklärt, dass die Streaming-Plattform den Kreativen ausdrücklich sagt, dass sie ihre Shows nicht mit Blick auf die neue Netflix-Werbeplattform schreiben sollen. "Wir sagen unseren kreativen Partnern ganz klar: Erzählt die Geschichten so, wie ihr es bei Netflix normalerweise tun würdet, und keine Änderungen", so Tanz auf der britischen TV-Konferenz Content London. Im linearen Fernsehen ist es dagegen üblich, die Sendungen auf kleine Cliffhanger auszuarbeiten.Tanz antwortete auf die Frage, ob die Kreativen beim Einfügen von Cliffhangern und anderen strukturellen Elementen die Werbe-Ebene berücksichtigen sollten. "Überhaupt nicht", antwortete Tanz. "Keine Änderungen. Wir ändern das Kreative überhaupt nicht. Im Grunde geht es also um mehr Auswahl. Für einige Verbraucher, die vielleicht etwas weniger bezahlen möchten, um dasselbe Netflix mit ein paar Werbeeinblendungen zu bekommen, ist das unserer Meinung nach eine gute Option und eine gute Wahl für sie. Die überwältigende Mehrheit unserer Mitglieder schaut Netflix so an, wie sie es immer getan hat."Es gibt einen natürlichen Rhythmus in den Sendungen und sogar in den Filmen, wo es Szenenenden und Stellen gibt, an denen leicht eine Werbung erscheinen kann", fügte er hinzu. Trotz der Einführung von Werbeeinblendungen – und dem Streit in der Branche über die Rentabilität der Streaming-Anbieter – äußerte sich Tanz optimistisch über die Zukunft von SVOD. "Abo-Streaming ist definitiv ein nachhaltiges und sehr profitables Geschäft für die Zukunft", sagte er dem Publikum in London.