Quotencheck

Die Kochsendung von Sat.1 war in der diesjährigen Jubiläumsstaffel nicht zu bremsen und legte gegenüber dem Vorjahr noch eins drauf.

2013 fand die Kochshow, basierend auf einem US-amerikanischen Vorbild des Senders ABC, erstmals in Sat.1 ins deutsche Fernsehprogramm. So stand in diesem Jahr bereits die 10. Staffel und damit eine Jubiläumsstaffel, an. Frank Rosin und Alexander Hermann sind die beiden Coaches die von Anfang an ohne Unterbrechung mit dabei sind. Tim Raue kam dann 2019 und Alex Klumptner 2020 mit ins Team. Besonderes Merkmal der Kochshow ist, dass die Hobby- und Profiköche ihre Kreationen am Ende auf einem einzigen Probierlöffel anrichten müssen. Diese bekommen die Juroren dann serviert, ohne zu wissen, wer der Koch ist. Die diesjährige Staffel entschied Jari aus dem Team von Tim Raue für sich.Der Staffelauftakt erfolgte am 21. September vor 1,25 Millionen Fernsehenden, was einen guten Marktanteil von 5,7 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,64 Millionen Jüngeren waren zu Beginn hohe 11,6 Prozent möglich. Die zweite Ausgabe stürzte direkt auf die niedrigste Reichweite der Staffel von 1,21 Millionen Menschen ab. Die Quote sank somit leicht auf weiterhin überdurchschnittliche 5,6 Prozent. Trotz eines Rückgangs auf 0,63 Millionen Umworbene, verbuchte der Sender nun einen starken Marktanteil von 12,1 Prozent.Weiter ging es am darauffolgenden Mittwochabend vor 1,36 Millionen Interessenten. Der Aufwärtstrend war auch an einem überzeugenden Resultat von 6,1 Prozent zu erkennen. Auch bei den 0,70 Millionen Werberelevanten war eine weitere Steigerung auf herausragende 12,9 Prozent Marktanteil möglich. Erst am 12. Oktober fiel man mit 1,28 Millionen Fernsehenden sowie 5,8 Prozent Marktanteil dann wieder leicht zurück. Dieser Tag markierte den Tiefpunkt der Staffel in der Zielgruppe, da sich nur noch 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährige für die Sendung interessierten. Somit ging es abwärts auf noch gute 10,6 Prozent.Folge fünf lockte 1,34 Millionen Interessenten, was noch überzeugenden 5,7 Prozent Marktanteil entsprach. Den 0,70 Millionen Jüngeren gelang es, die Sehbeteiligung wieder auf starke 12,0 Prozent anzuheben. In der darauffolgenden Woche fielen die 1,31 Millionen Fernsehenden jedoch auf den Tiefstwert von 5,5 Prozent zurück. Auch bei den 0,64 Millionen Umworbenen war ein Rückgang auf 10,6 Prozent nicht zu verhindern. Einen Mittwoch später bestand das Publikum aus 1,43 Millionen Menschen, die sich nun auf hohe 6,4 Prozent Marktanteil gesteigert hatten. Bei den 0,70 Millionen Werberelevanten machte die Quote einen deutlichen Sprung auf 13,0 Prozent.Für die vorletzte Ausgabe ließen sich 1,47 Millionen Zusehende begeistern, die den Marktanteil weiter auf 6,7 Prozent erhöhten. Auch die 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährigen setzten den Aufwärtstrend mit hervorragenden 13,1 Prozent fort. Zum Staffelfinale am 16. November wurde schließlich sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe der Bestwert verbucht. Mit 1,64 Millionen Interessenten wuchs der Marktanteil hier auf starke 7,8 Prozent. Die 0,78 Millionen Jüngeren erhöhten zum Abschluss auf eine ausgezeichnete Quote von 15,5 Prozent.Tatsächlich konnte die Jubiläumsstaffel der Kochshow die Vorjahreswerte noch weiter ausbauen und war somit für Sat.1 ein Erfolg auf ganzer Linie. Im Schnitt bestand das Publikum aus 1,37 Millionen Fernsehzuschauern, was einem hohen Marktanteil von 6,2 Prozent entsprach. 2021 hatten die 1,15 Millionen Interessenten noch 5,2 Prozent eingefahren. Auch die im Schnitt 0,68 Millionen Umworbenen waren sehr gut aufgestellt und verbuchten einen herausragenden Marktanteil von 12,5 Prozent. Zuletzt waren hier mit 0,55 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe 9,8 Prozent möglich gewesen.