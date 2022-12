«Kitchen Impossible» im Aufwind

Quotennews

Durchatmen bei VOX - der vergangene Sonntag kann jetzt als Ausrutscher deklariert werden.

Da hat man sich bei VOX sicherlich schon Sorgen gemacht. In Woche zwei rutschtvon sowieso bereits eher dünnen 1,05 Millionen Zuschauern zum Auftakt auf 0,86 Millionen ab. Der Marktanteil fiel damit von Folge eins auf zwei, von 4,2 auf 3,1 Prozent und war damit endgültig im bedenklichen Bereich angekommen. Die Zielgruppe riss bei dem Show-Comeback am 20. November mit 0,51 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 8,4 Prozent noch den sprichwörtlichen Karren aus dem Dreck, zur zweiten Episode am Sonntag darauf gelangen mit 0,42 Millionen nur mäßige 5,4 Prozent. Nichtsdestotrotz wird den Zahlen der Vorwoche niemand bei VOX mehr nachtrauern, denn gestern lief es besser.Zum Duell bat Tim Mälzer den 2-Sterne-Koch Lukas Mraz, deklariert als Aufeinandertreffen der Generationen. Mraz ist in einer Gastro-Familie aufgewachsen und brennt darauf, Mälzer in die Schranken zu weisen. Tim startet seine Challenge im niederländischen Zwolle, Lukas tritt den Weg nach Italien an. Es geht weiter mit Kochen in Kopenhagen und Kolumbien und bei all diesen Beschreibungen kommt das Ganze doch bekannt vor. Natürlich, zurzeit laufen Wiederholungen aus dem Jahr 2019 bei VOX. Dennoch steigerte sich das Format wieder auf 1,11 Millionen Zuschauer und damit einen ordentlichen Marktanteil von 4,7 Prozent.Die Zielgruppe definierte sich mit 0,6 Millionen Werberelevanten und dadurch mit starken 10,4 Prozent am entsprechenden Markt. Im Anschluss an die Primetime-Koch-Show zeigte der Sender mit der roten Kugelvor noch 0,4 Millionen Zuschauern. Das Infotainment-Format konnte ab 23:40 Uhr noch 0,18 Millionen Umworbene halten, der entsprechende Marktanteil kam damit auf 7,9 Prozent runter. Insgesamt sank die prozentuale Leistung auf 3,9 Prozent leicht.