FIFA-Tag 1 nach Deutschland-Aus mit schwächelden Quoten

Quotennews

Mit einem Sieg gegen Costa Rica scheidet die deutsche Nationalmannschaft bereits am Donnerstag aus der «FIFA WM 2022» aus. Der erste Tag nach dem Ausscheiden läuft verhalten.

Mit zwei von drei Spielen bei der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar konnte die DFB-Elf von Hansi Flick für einigermaßen guten Zahlen unter TV-Gesichtspunkten sorgen, schon der Rest des Turniers flog deutlich unter dem Radar hierzulande. Die genannten Partien waren das Unentschieden der Deutschen gegen Spanien, das am 27. November 17,05 Millionen Zuschauer zum Zweiten holte und die Partie am Donnerstag gegen Costa Rica, die vor 17,44 Millionen Zuschauern lief. Damit dürfte endgültig die Nationalmannschafts-Fußball-Quoten-Krone des Jahres an die DFB-Frauen gehen! Deren EM-Finale im Juli holte bessere 17,9 Millionen Zuschauer zum Ersten, nach dem Deutschland-Aus in Katar wird wohl kein Spiel mehr ansatzweise in diese Regionen kommen.Schon der symbolische Tag 1 nach dem DFB-Aus zeigt die fade Realität der Wüstenstaat-WM. ZDF sendete mit Vorberichten ab 15 Uhr und ab 16 Uhr das Spiel «Ghana - Uruguay». Die Reichweite blieb bei 2,95 Millionen Zuschauern und hiervon 0,59 Millionen jüngeren Zuschauern stehen. In Sachen Marktanteilen brachte das erste Spiel des Tages 21,3 gesamte Prozent und 24,0 entsprechend junge Prozent. Im Anschluss gab es einen zusammenfassenden Bericht der Partie «Südkorea - Portugal», den schon nur 2,56 Millionen Zuschauer sehen wollten, die Studio-Anmoderation der Abend-Partie ab 19:30 Uhr wollte dann nur noch 2,22 Millionen sehen.Zum Vergleich: um 19:30 Uhr schauten rund 2,87 Millionen im Ersten die letzten Minuten vonholte bei RTL um 19:30 Uhr 2,06 Millionen Zuschauer, bei VOX holte über 19:30 Uhr1,15 Millionen Zuschauer. Mit 4,27 Millionen Zuschauern lief zumindest die Partie «Serbien - Schweiz» ab 20 Uhr ordentlich, der Marktanteil ging mit 16,5 Prozent in Ordnung, die jüngere Zuschauerschaft präsentierte sich mit 1,15 Millionen und 21,3 Prozent am entsprechenden Markt recht gut. Man könnte sich also über gestiegene Reichweiten beim Abendspiel freuen, doch ist die Realität, dass das Erste mit demin der Primetime mit 5,05 Millionen Zuschauern schlicht besser ist. Besser als die «FIFA WM 2022».