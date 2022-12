Auch sechs Monate später: «50 Jahre Ballermann» funktioniert

Quotennews

Nach nur sechs Monaten holte RTL «Die ultimative Chart Show» mit der Ausgabe «50 Jahre Ballermann» zurück in die Primetime. Damals lief es gut, gestern mäßig aber trotzdem irgendwie ordentlich.

Hier braucht es eindeutig einen zweiten Blick auf die gleich folgenden Zahlen. Doch der Reihe nach. RTL sendet am 10. Juni 2022 eine neue Folgezeigt sich am Freitagabend recht ordentlich vor 1,39 Millionen Zuschauern und demnach 7,0 Prozent am gesamten TV-Markt. Wie so oft rettet vor allem die Zielgruppe das Gesamtbild, mit 0,56 Millionen Umworbenen warten gute 12,6 Prozent am entsprechenden Markt möglich. Beinah exakt sechs Monate später, wird das Format gestern also wiederholt.Bei 1,07 Millionen Zuschauern und einem mageren Marktanteil von 4,6 Prozent dürfte das erste Urteil negativ ausfallen. Zudem konnte gestern die Zielgruppen-Leistung in keiner Weise das Gesamtbild aufhellen. Im Gegenteil, mit 0,42 Millionen Werberelevanten und einem Marktanteil von 8,2 Prozent lief es ebenfalls eher mäßig. Oder? Ganz so einfach ist es dann doch auch nicht. Mit 1,07 Millionen Primetime-Zuschauern stellt RTL das erfolgreichste 20:15-Uhr-Format des gestrigen Abends, 0,42 Millionen Umworbene markieren ebenfalls den Bestwert des gestrigen Abends. Mit dem reinen Primetime-Vergleich kann Köln also durchaus zufrieden sein.Erschreckend bleibt dann jedoch der interne Vergleich.holt im direkten Vorlauf der Primetime 2,06 Millionen Zuschauer und 0,57 Millionen Umworbene ab. Hier waren Marktanteile von 8,6 und 12,0 Prozent möglich. Davor liefvor deutlich besseren 1,76 Millionen Zuschauern und 0,31 Millionen Werberelevanten. Enorm erfolgreich zeigte sich gesternvor 3,14 Millionen Zuschauern um 18:45 Uhr. Ab 20:15 Uhr war von diesen Reichweiten nicht mehr viel zu sehen.