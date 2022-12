Die «WM» ist abgemeldet

Quotennews

Spätestens an Tag zwei nach dem deutschen WM-Aus ist klar, aus dem Turnier wird kein Quoten-Lieferant mehr.

Wohl jedes Sportereignis mit deutscher Beteiligung nimmt nach einem entsprechenden Aus der Nation einen gewissen Reichweiten- und Quoten-Schlag hin. Doch was dieda bietet, ist einem derart großen Turnier nicht würdig. Demnach ohne viel Vorrede zu den Zahlen des gestrigen Fußball-Tages. Ab 20 Uhr schaltete das Erste nach Katar zu dem Spiel. Es sollten hierbei 4,71 Millionen Zuschauer zuschalten. Hiervon ließen sich 1,35 Millionen Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren definieren, der Marktanteil lag damit bei 25,4 Prozent. Insgesamt kam das Spiel auf 18,9 Prozent Anteil am TV-Markt.Die vorherige Partie am gestrigen Samstag, «Niederlande - USA», wurde gar nicht erst übertragen. Hier zeigte das Erste ab 18:45 Uhr eine Zusammenfassung, die auf 2,15 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 11 Prozent kam. Die jüngeren Zuschauer markierten ihrerseits 11,4 Prozent am entsprechenden Markt, hierfür waren 0,47 Millionen Zuschauer nötig. König Fußball stellt mit dem Abendspiel dennoch die beste Reichweite des Tages in beiden Zuschauer-Kategorien, jedoch war es gerade im Gesamten enorm knapp.Am dichtesten war das ZDF den öffentlich-rechtlichen Kollegen auf den Fersen., eine Krimi-Wiederholung aus 2021, war mit 4,7 Millionen Zuschauern beinah gleich auf. Der Marktanteil lag hier bei 18,7 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern holte nach vielen Das-Erste-Formaten aus dem Sport-Bereichmit 0,41 Millionen Zuschauern die nächstbeste Reichweite.