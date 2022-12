Brasiliens Kantersieg knackt die 5-Millionen-Marke

Quotennews

Am Nachmittag enttäuschten die Werte des Achtelfinals zwischen Japan und Kroatien.

Mit dem Start der K.O.-Phase der Fußball-Weltmeisterschaft erhofften sich die beiden übertragenden Sender Das Erste und ZDF höhere Reichweiten und Einschaltquoten als zu Beginn des Turniers, als das Niveau deutlich unter dem vergangener Turniere lag. Durch das Ausscheiden der deutschen Mannschaft dürfte sich aber auch diese letzte Hoffnung zerschlagen haben, was die Werte vom Wochenende bestätigten, denn die ersten beiden frei empfangbaren Achtelfinals fuhren 4,71 und 4,61 Millionen Zuschauer ein.Am Montag übertrug das ZDF beide Partien des Tages, was zumindest am Abend für eine kleine Steigerung sorgte. Das Spiel der Brasilianer gegen Südkorea verfolgten ab 20:00 Uhr 5,02 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil lag mit 18,0 Prozent auf einem vergleichbaren Niveau wie am Samstagabend, als im Ersten 18,9 Prozent generiert wurden. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern wies die AGF 1,62 Millionen Zuschauer aus, der Mainzer Sender kam somit auf 23,7 Prozent Marktanteil. Am Samstag sahen 1,35 Millionen den Sieg Argentiniens, was 25,4 Prozent entsprach.Am Nachmittag standen sich Japan und Vizeweltmeister Kroatien gegenüber. Das bessere Ende hatte Kroatien im Elfmeterschießen für sich. Die Partie um 16:00 Uhr wollten durchschnittlich 4,07 Millionen nicht verpassen. Der Marktanteil lag bei 25,8 Prozent. Die fast dreistündige Partie sahen 0,81 Millionen junge Fußball-Fans, sodass bis 18:49 Uhr ein Marktanteil von 27,0 Prozent zu Buche steht.