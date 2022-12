ARD überarbeitet «Plusminus»

TV-News

Das Wirtschaftsmagazin bekommt mit Alex Seker eine feste Presenterin. Ab dem kommenden Jahr wird auch das Desing der Sendung modernisiert und die Zahl der Produktionsstandorte reduziert.

Seit 1975 erklärt das Magazinim Ersten Zusammenhänge der komplexen Wirtschaftswelt und versucht dem Publikum Orientierung zu geben. Nun wird das wöchentliche Wirtschaftsmagazin überarbeitet. Mit Beginn des neuen Jahres übernimmt SWR-Moderatorin Alev Seker die Präsentation von «Plusminus». Seker moderiert das Magazin bereits seit 2020 für den SWR . Das Magazin wird im Wechsel von den Wirtschaftsredaktionen des BR, hr, MDR NDR , SR, SWR und WDR verantwortet und hatte bisher verschiedene Moderatoren. Neu im Team ab dem 18. Januar 2023 ist dann auch Sekers Vertreterin. Sie wird Anna Planken vom WDR sein. Ebenfalls neu dabei ist Julia Lehmann, die die Ausgaben des SR moderieren wird.„Mit Alev Seker wird eine profilierte und kompetente Journalistin Presenterin von 'Plusminus'. Sie ist künftig das Gesicht des ARD-Wirtschaftsmagazins, das sie als Moderatorin schon bestens kennt. Es freut mich sehr, dass wir sie für diese Aufgabe gewinnen konnten“, erklärt Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin.Im neuen Jahr wird außerdem das Design von «Plusminus» modernisiert und die Zahl der Produktionsstandorte reduziert. Die Redaktionen arbeiten ab 2023 enger zusammen und haben sich organisatorisch neu aufgestellt: BR, MDR und SWR senden ihre Ausgaben aus Stuttgart, NDR , hr und WDR aus Frankfurt. Der SR bleibt in Saarbrücken. Zudem versorgt ein gemeinsamer Digitalredakteur beim hr in Frankfurt die ARD-Kanäle in den Sozialen Medien mit Wirtschaftsthemen.