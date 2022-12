«Wednesday» läuft zur Höchstform auf

US-Fernsehen

Damit ist die Serie eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten von Netflix.

Mit insgesamt 752,5 Millionen Sehstunden seit der Premiere am 23. November ist die Seriebereits die Nummer drei der meistgesehenen englischsprachigen TV-Titel in der Geschichte von Netflix . Netflix berechnet diese Liste auf der Grundlage der Leistung eines Projekts während der ersten 28 Tage seiner Verfügbarkeit, was bedeutet, dass «Wednesday» noch zwei weitere Wochen Zeit hat, um die Rangliste weiter zu erklimmen.Zum Vergleich: Auf Platz eins liegt «Stranger Things» Staffel vier mit 1,35 Milliarden Sehstunden in den ersten 28 Tagen, und «Monster – Dahmer: The Jeffrey Dahmer Story» folgt mit 856,2 Millionen. Ein genauerer Blick zeigt, dass «Wednesday» auf dem besten Weg ist, diese beiden Serien zu übertreffen.Wie «Wednesday» debütierte «Stranger Things 4» in der zweiten Woche auf Netflix auf Platz 3 der Liste der beliebtesten Serien – allerdings mit 621,8 Millionen Stunden, was 130,7 Millionen weniger sind als das, was «Wednesday» in derselben Zeit erreicht hat. Und als «Monster» in der zweiten Woche in der Beliebtheitsskala auftauchte, lag es mit 496,1 Millionen auf dem neunten Platz und damit deutlich hinter «Wednesday».