Neue «Daredevil»-Serie: Sandrine Holt ist dabei

US-Fernsehen

Außerdem haben die Produzenten sich auch die Dienste von Margarita Levieva gesichert.

bei Disney+ baut seine Besetzung aus. Margarita Levieva und Sandrine Holt wurden beide für die Marvel-Studios-Serie gecastet. Sie gesellen sich zu den bereits angekündigten Hauptdarstellern Charlie Cox und Vincent D'Onofrio sowie zu Darsteller Michael Gandolfini.Cox und D'Onofrio übernehmen die Rollen von Daredevil bzw. Wilson "Kingpin" Fisk, die sie in der ursprünglichen «Daredevil»-Serie bei Netflix gespielt haben. Alle anderen Details zu den Charakteren werden noch unter Verschluss gehalten. Marvel Studios äußert sich nicht zu Projekten, die sich in der Entwicklung befinden.Holt war zuletzt in mehreren Episoden von «American Gigolo» bei Showtime und «Better Call Saul» bei AMC zu sehen. Sie ist auch bekannt für ihre Arbeit in Serien wie Netflix' «House of Cards», «The Expanse» bei Amazon und «Homeland», ebenfalls bei Showtime. Levieva spielte zuvor in allen drei Staffeln der HBO-Serie «The Deuce» mit. Sie hat auch in Serien wie «Revenge» bei ABC und in Filmen wie «Adventureland» mitgespielt.