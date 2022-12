«Mickey 17» soll 2024 in die Kinos kommen

Kino-News

Der Oscar-prämierte Regisseur Bong Joon Ho präsentierte sein neuestes Werk.

Der nächste Film von Oscar-Preisträger Bong Joon Ho,, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle, wird 2024 in die Kinos kommen. Der Film von Warner Bros. befindet sich derzeit in Produktion und soll am 29. März 2024 in den Kinos eintreffen.Die Science-Fiction-Geschichte basiert auf dem Roman von Edward Ashton, der vom Verlag St. Martin Press als hochkomplexer Hirnthriller in der Art von «Der Marsianer» und «Dark Matter» beschrieben wird. Pattinson wird einen "Entbehrlichen" spielen – einen entbehrlichen Mitarbeiter einer menschlichen Expedition, die zur Kolonisierung der Eiswelt Nifheim geschickt wird –, der sich weigert, seinen Ersatzklon seinen Platz einnehmen zu lassen.«Mickey 17» ist Bongs erster Film seit «Parasite» , der zum umsatzstärksten südkoreanischen Film der Geschichte wurde und als erster nicht-englischsprachiger Film bei den Oscars den Preis für den besten Film gewann. Von den sechs Oscar-Nominierungen erhielt die abgedrehte schwarze Komödie Preise für das Originaldrehbuch, die Regie und den internationalen Film. Außerdem machte Bong Filme wie «Snowpiercerer» und «Okja».