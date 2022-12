Marokkos Elfmeter-Krimi über Spanien sehen 4,42 Millionen

Quotennews

Die Achtelfinals laufen im Ersten einen Tick besser, dennoch sind die Ergebnisse eher schwach.

Fußball-Deutschland kann aufatmen: Die Aufarbeitung des Vorrunden-Aus ist in vollem Gange. Die ersten längeren Berichte lieferte am Dienstag Das Erste , schließlich hatte man rund 40 Minuten Vorberichte zu liefern. Die Gespräche zwischen Jessy Wellmer, Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira verfolgten 1,88 Millionen Fernsehzuschauer und sicherten sich 15,4 Prozent Marktanteil. 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei, der Marktanteil lag bei 16,4 Prozent.Schließlich wurde um 16.00 Uhr die Partie zwischen den beiden Nachbarländern Marokko und Spanien (3:0 im Elfmeterschießen) angepfiffen. Das Duell konnte die marokkanische Nationalmannschaft für sich entscheiden, das spanische Team von Luis Enrique lockte 4,42 Millionen Fernsehzuschauer an. Die Partie sicherte sich starke 27,8 Prozent Marktanteil. Das Achtelfinale aus dem Education City Stadium in al-Rayyan verbuchte 0,94 Millionen junge Zuschauer, sodass man auf 30,0 Prozent Marktanteil kam.Um 20.00 Uhr startete Das Erste mit der Partie Portugal – Schweiz (6:1) in den Abend, die von Gerd Gottlob kommentiert wurde. Das 90-minütige Match, das von Esther Sedlaczek an der Seite von Bastian Schweinsteiger anmoderiert wurde, erzielte 21,0 Prozent Marktanteil und sorgte für 5,82 Millionen. Die Übertragung aus Doha sahen 1,69 Millionen junge Menschen, die für 26,1 Prozent Marktanteil sorgten. Zum Vergleich: Vor viereinhalb Jahren holte die Viertelfinal-Partie Uruguay - Portugal, die am Samstag um 20.00 Uhr lief, 10,10 Millionen Zuschauer. Das Interesse der Deutschen an dieser Katar-WM ist also weiterhin deutlich gedämpft.