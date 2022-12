Neuer HBO-Max-Pilotfilm mit Chris OShea besetzt

US-Fernsehen

Er soll neben dem Hauptdarsteller Christian Serratos glänzen.

Chris O'Shea hat sich dem HBO-Max-Dramapilotfilmin einer regulären Rolle angeschlossen. O'Shea wird in dem Pilotfilm neben dem bereits angekündigten Hauptdarsteller Christian Serratos und den Darstellern Ana Ortiz, Yvette Monreal, Georgie Flores, Ceci Fernandez und Gore Abrams mitspielen.Die Serie ist inspiriert von den Berichten der Journalistin Amy Chozick. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "«More» folgt der Familie Lorenz, einem eng verbundenen Clan von scheinbar makellosen Latinas, der von Mutter und Vordenkerin Leona (Ortiz) angeführt wird. Die Lorenzes sind die Vanderbilts oder die Astors der Instagram-Ära. Sie haben sich aus der Verschuldung und Unbekanntheit zum Reality-TV-Star hochgearbeitet und einen milliardenschweren Megakonzern geschmiedet, der nicht auf Öl oder Stahl, sondern auf etwas viel Schwererem und Modernerem beruht: Einfluss."O'Shea wird die Rolle des Timothy Wilde spielen, der als kleiner britischer Aristokrat beschrieben wird, der mit Londyn (Serratos) verlobt ist, was ihn zu einer Hälfte von 'Lonothy' macht, dem in den sozialen Medien am meisten beachteten und beobachteten Promi-Paar."