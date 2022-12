«Legendary» ist abgesetzt

US-Fernsehen

Das war abzusehen: Auch von der Reality-Show trennt sich HBO Max.

Die Reality-Wettbewerbsserieist bei HBO Max nach drei Staffeln abgesetzt worden. Die Serie spielte in der New Yorker Ballszene und verfolgte verschiedene Häuser von Modetänzern, die bei Bällen und Modenschauen gegeneinander antraten, um den Status einer "Legende" zu erreichen.Zur Besetzung gehörten MC Dashaun Wesley und DJ MikeQ sowie die prominenten Juroren Law Roach, Jameela Jamil, Leiomy Maldonado und Megan Thee Stallion. Die erste Staffel wurde 2020 ausgestrahlt, Staffel zwei folgte 2021 und Runde drei wurde im Mai dieses Jahres gesendet.Wie bei «FBoy Island» deutet das Ende von «Legendary» auf eine größere Geschichte hin, nämlich die anhaltenden Auswirkungen der Fusion von Warner Bros. und Discovery. CEO David Zaslav brachte nicht nur ein umfangreiches Programm an ungeskripteten Sendungen aus allen Discovery-Marken mit, sondern auch einen ziemlich brutalen Sparkurs.