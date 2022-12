RTLup startet mit «RTL Samstag Nacht» ins neue Jahr

TV-News

Am Neujahrstag setzt der Spartensender auf Harry Wijnvoords Kultshow «Der Preis ist heiß».

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen, weshalb die Sender ihr Programm für den Jahreswechsel verkünden. Beim Spartensender RTLup kommt es in diesem Jahr zum kuriosen Umstand, dass am 31. Dezember ab 20:15 Uhr, also aus dem vergangenen Jahr wiederholt wird. Damals führten Beatrice Egli und Eloy de Jong durch die Sendung, die bereits im Nachmittagsprogramm des Silvestertages ab 13:55 Uhr gesendet wird. Das neue Jahr beginnt RTLup unterdessen passenderweise mit, schließlich fällt der letzte Tag des Jahres auf einen Samstag.Um 0:10 Uhr strahlt der Senderaus, das RTL Ende Oktober im Programm hatte und damit großen Erfolg hatte. Der Kölner Sender fuhr mit der einmaligen Revival-Show 1,77 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppenmarktanteil von tollen 15,7 Prozent ein. Wie RTL am 29. Oktober setzt RTLup in der Silvesternacht das Programm mitfort. Das Special dreht sich um das im vergangenen Dezember überraschend verstorbenen Cast-Mitglieds.Am Neujahrstag setzt RTLup ab 11:50 Uhr auf die Neuauflage vonmit Harry Wijnvoord und Thorsten Schorn. Gezeigt werden die beiden Folgen aus dem Frühsommer sowie das Weihnachtsspecial das am heutigen Mittwochabend, 7. Dezember, um 20:15 Uhr bei RTL seine Premiere feiert. Daran anschließend werden die beiden «RTL Samstag Nacht»-Sendungen aus der Nacht erneut wiederholt.