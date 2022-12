Serie zur Kubakrise in Arbeit

US-Fernsehen

Evan Kilgore, Samuel Franco und Adam Goodman arbeiten an dem Stoff.

Eine Miniserie über die Kubakrise ist von Samuel Franco, Evan Kilgore und Adam Goodmans Dichotomy Creative Group in Arbeit. Die Serie trägt derzeit den Titel. Sie basiert auf Sheldon M. Sterns Buch "The Week the World Stood Still", das Abschriften von heimlich aufgezeichneten Sitzungen des Exekutivkomitees des Nationalen Sicherheitsrates (ExComm) sowie frühere Interviews mit Mitgliedern des US-Auslandsausschusses enthielt. Derzeit ist kein Netzwerk oder Streaming-Dienst mit dem Projekt verbunden.In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Die Serie konzentriert sich auf die Ereignisse nicht nur aus der Sicht von Präsident Kennedy und seinem Bruder Bobby, sondern auch aus der Sicht derer, die sie umgaben, nämlich des stellvertretenden Pressesekretärs und Redenschreibers im Weißen Haus, Andrew T. Hatcher (damals der ranghöchste Afroamerikaner im West Wing) und der Präsidentensekretärin Jill Cowen, die durch die Transkription der ExComm-Bänder einen Sitzplatz in der ersten Reihe hatte, als die Welt am Rande der Zerstörung stand."Franco und Kilgore werden die Serie schreiben und produzieren. Goodman wird außerdem zusammen mit Matt Skiena und Peter Eskelsen als ausführender Produzent fungieren. Derzeit läuft die Suche nach einem Regisseur. Dichotomy wurde von Goodman gegründet, der zuvor Präsident der Produktionsabteilung bei Paramount und DreamWorks war. Skiena ist sein Partner im Unternehmen, das derzeit an einer Reihe von Projekten für verschiedene Plattformen arbeitet.