Acht neue Darsteller bei «Die Ringe der Macht»

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Amazon-Serie sind derzeit im Gange.

Die epische Fantasyseriehat acht neue wiederkehrende Darsteller hinzugefügt. Diese sind: Oliver Alvin-Wilson («The Bay»), Stuart Bowman («Bodyguard»), Gavi Singh Chera («Das Lazarus-Projekt»), William Chubb («Vampire Academy», «The Sandman»), Kevin Eldon («The Last Kingdom», «Hugo»), Will Keen («Ridley Road», «The Pursuit of Love»), Selina Lo («Boss Level», «Hellraiser») und Calam Lynch («Bridgerton», «Derry Girls»).Wie schon bei früheren Ankündigungen wurden die Details zu den Charakteren der Neuzugänge noch geheim gehalten. Staffel zwei von «Die Ringe der Macht» wird derzeit in Großbritannien produziert. Die erste Staffel wurde im September bei Amazons Streamingdienst Prime Video im Wochentakt veröffentlicht, sodass das Staffelfinale am 14. Oktober weltweit erschien.Dies ist die zweite Casting-Ankündigung für die Serie in ebenso vielen Wochen. Zuvor war bekannt geworden, dass sieben Schauspieler an der Serie mitwirken werden, darunter Sam Hazeldine, der in der zweiten Staffel die Rolle des Adar von Joseph Mawle übernehmen wird.