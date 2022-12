Jubiläumsstaffel von «Promi Big Brother» endet erfolgreich

Quotennews

Mit der finale Ausgabe stieg die Zuschauerzahl gegenüber der Vortage nochmals an.



Sat.1 sendete gestern nach 20 Tagen Isolation mit 24-Stunden rundum Kameraüberwachung das Finale der zehnten Staffel von. In der Live-Show kämpften gestern zur Primetime Micaela Schäfer, Rainer Gottwald, Menderes Bagci und Sam Dylan um 100.000 Euro. Erstmals waren wirklich alle Ex-Teilnehmer der Staffel ins Studio eingeladen, also auch die, die freiwillig die Show verlassen hatten. Der Sieg ging am Ende des Abends schließlich an den ehemaligen Kickboxer Rainer Gottwald, was für den 56-Jährigen ein Preisgeld von 100.000 Euro bedeutet.Mit 1,31 Millionen Zuschauern wuchs die Reichweite gegenüber den Vortagen auf den besten Wert seit der Auftaktshow. Dadurch dass die Ausgabe jedoch bis spät in die Nacht lief, konnte sich der Marktanteil nicht auf dem üblichen Niveau halten und sank somit auf gute 6,2 Prozent. Die 0,43 Millionen Jüngeren sicherten sich eine hohe Quote von 9,2 Prozent. Im Jahr zuvor war die Staffel mit 1,48 Millionen Fernsehenden und 7,1 Prozent Marktanteil zu Ende gegangen.startete schließlich kurz nach Mitternacht und hielt weiterhin 0,57 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm. So wuchs der Marktanteil sogar auf starke 8,4 Prozent. Bei den 0,21 Millionen Umworbenen stand eine herausragende Sehbeteiligung von 12,8 Prozent auf dem Papier. Es folgte die Doku, die mit 0,11 Millionen Neugierigen auf maue 3,1 Prozent zurückfiel. Bei den 0,06 Millionen Werberelevanten wurden noch solide 6,6 Prozent Marktanteil gemessen.