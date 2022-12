Issa Raes «Sweet Life: Los Angeles» abgesetzt

US-Fernsehen

Die Reality-Show, die von dem «Insecure»-Star entwickelt wurde, ist Geschichte.

HBO Max hat die Serienach zwei Staffeln abgesetzt. Die Reality-Serie, die von Issa Rae entwickelt wurde, ist bereits die dritte ungeschriebene Serie, die diese Woche beim Streaming-Anbieter abgesetzt wurde. Zuerst wurde «FBoy Island» am Montag eingestellt, gefolgt von der Modewettbewerbs-Serie «Legendary» am Dienstag. Diese Shows liefen zwei bzw. drei Staffeln lang.Die Serie, die nach dem Frank-Ocean-Song "Sweet Life" aus dem Jahr 2012 benannt ist, begleitete eine Gruppe befreundeter schwarzer Mittzwanziger auf ihrem beruflichen und privaten Weg, während sie in South L.A. lebten. Staffel zwei wurde 2021 ausgestrahlt, die zweite Runde folgte in diesem Jahr. Zur Besetzung gehörten Amanda Scott, Briana Jones, Cheryl Des Vignes, Jerrold Smith II, Jordan Bentley, P'Jae Compton, Tylynn Burns, Rebecca Magett, Rob Lee und Jaylenn Hart.«Sweet Life: Los Angeles» war die erste Serie, die aus dem Gesamtvertrag zwischen WarnerMedia und Rae hervorging. Rae arbeitete zuerst mit HBO als Schöpferin und Star der Erfolgsserie «Insecure» zusammen. Der Vertrag im Wert von 40 Millionen Dollar kam ein Jahr vor der Fusion von Warner Bros. mit Discovery und dem Wechsel unter der Leitung von CEO David Zaslav zustande.