Jake Gyllenhaal könnte bei «Presumed Innocent» mitmachen

US-Fernsehen

David E. Kelley und J. J. Abrams bemühen sich um die Mitarbeit des Filmstars.

Jake Gyllenhaal steht in Verhandlungen, um die Hauptrolle inzu übernehmen, der kommenden limitierten Serie auf Apple TV+ , die von David E. Kelley, J.J. Abrams und Dustin Thomason stammt. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Scott Turow aus dem Jahr 1987 erzählt «Presumed Innocent» die Geschichte eines grausamen Mordes, der die Staatsanwaltschaft von Chicago in Aufruhr versetzt, als einer der ihren des Verbrechens verdächtigt wird.Die Serie erforscht Besessenheit, Sex, Politik und die Macht und Grenzen der Liebe, während der Beschuldigte darum kämpft, seine Familie und seine Ehe zusammenzuhalten. Gyllenhaal wird Rusty Sabich spielen, den eifrigen Staatsanwalt, der beschuldigt wird, seinen engen Kollegen getötet zu haben, nachdem die Beweise in seine Richtung zu weisen beginnen.Im Februar wurde die Serie bestellt. Kelley adaptiert den Roman für das Fernsehen und wird als Showrunner und ausführender Produzent über David E. Kelley Productions mit Matthew Tinker fungieren. Abrams ist zusammen mit Rachel Rusch Rich ausführender Produzent für Abrams' Bad Robot Productions. Thomason, Sharr White und Gyllenhaal sind ebenfalls ausführende Produzenten, während Turow und Miki Johnson als Co-Executive Producer fungieren. Warner Bros. Television, mit dem Bad Robot einen Gesamtvertrag abgeschlossen hat, ist das Studio für das Projekt.