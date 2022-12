«Under the Bridge» castet Chloe Guidry

US-Fernsehen

Izzy G und Ezra Faroque Khan haben sich dem Cast ebenfalls angeschlossen.

Die Hulu-Serienadaption des Buchesvon Rebecca Godfrey hat drei reguläre Darsteller in die Serie aufgenommen. Chloe Guidry, Izzy G und Ezra Faroque Khan werden neben der bereits angekündigten Hauptdarstellerin Riley Keough, die Godfrey spielen wird, die Hauptrollen in der Serie übernehmen.Laut der offiziellen Inhaltsangabe handelt die Serie "von der wahren Geschichte der vierzehnjährigen Reena Virk aus dem Jahr 1997, die zu Freunden auf eine Party ging und nie nach Hause zurückkehrte. Godfrey nimmt uns mit in die verborgene Welt der sieben Teenager-Mädchen und eines Jungen, die des grausamen Mordes beschuldigt werden, und enthüllt verblüffende Wahrheiten über den unwahrscheinlichen Mörder."Guidry wird die Rolle der Josephine Bell innehaben, die als "eine markante Eiskönigin mit einer messerscharfen Zunge" beschrieben wird. Izzy wird Kelly Ellard spielen. Khan wird die Rolle von Manjit Virk, Reenas Vater, übernehmen. Der Charakter wird beschrieben als "eine sanfte Seele, die ihr Bestes versucht, um seine Tochter während ihrer pubertären Verwandlung zu verstehen, obwohl die emotionalen Narben, die sie ihr zugefügt hat, roh sind."