«Extra» wechselt den Sendeplatz

TV-News

Neu-Moderatorin Mareile Höppner darf künftig immer dienstags auf Sendung gehen.

Schon im August war bekannt geworden, dass die ehemalige «Brisant»-Moderatorin Mareile Höppner zurück zu ihren Wurzeln im Fernsehgeschäft wechseln und künftig das RTL-Magazinmoderieren würde ( Quotenmeter berichtete ). Nun ist bekannt, wann Höppner das erste Mal bei ihrer neuen Aufgabe vor der Kamera stehen wird. Erstmals wird sie am 10. Januar 2023 zu sehen sein – ein Dienstag.Damit wechselt das Magazin den Sendetag künftig dauerhaft den Sendetag von Montag auf Dienstag. Bereits im Frühjahr sendete RTL vier Ausgaben an jenem Wochentag, kehrte dann aber wieder auf den Montag zurück. Zuletzt baute der Kölner Sender in diversen Spezial-Ausgaben auch am Donnerstag auf seine Magazin-Marke. Während der «Bauer sucht Frau»-Staffel im Oktober und November ging auch «Extra Spezial - Ralf, der Bauernreporter» immer dienstags on air.Mit dem Sendeplatzwechsel geht auch eine Verlängerung der Sendezeit einher. Höppner führt künftig ab 22:35 Uhr 90 Minuten durch ihre Sendungen. Zuletzt dauerte «Extra – Das RTL-Magazin» in der Regel rund eine Stunde. RTL verspricht sich von seinem Magazin künftig „investigative Reportagen, packende Storys, informative Verbrauchertipps“ inklusive umfangreicher Recherchen, die für Schlagzeilen sorgen sollen.