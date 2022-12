Buzzfeed entlässt rund 180 Mitarbeiter

Vermischtes

Fast jeder zehnte Mitarbeiter soll das Unternehmen in den kommenden Wochen verlassen.

BuzzFeed entlässt zwölf Prozent seiner Belegschaft, das entspricht etwa 180 Mitarbeiter. Der Schritt erfolgt, um die Kosten zu senken, da das digitale Medienunternehmen mit Gegenwind konfrontiert ist, unter anderem mit einem Rückgang der Werbeausgaben und dem Abschluss der Integration von Complex Media.Das Unternehmen teilte den betroffenen Mitarbeitern am Dienstag per E-Mail mit, dass sie entlassen werden. "Damit BuzzFeed einen wirtschaftlichen Abschwung überstehen kann, der sich meiner Meinung nach bis weit ins Jahr 2023 erstrecken wird, müssen wir uns anpassen, in unsere Strategie investieren, um unser Publikum bestmöglich zu bedienen, und unsere Kostenstruktur neu anpassen", schrieb CEO Jonah Peretti in einem Memo an die Mitarbeiter über den Stellenabbau.BuzzFeed hat die Entlassungen am Dienstag in einem SEC-Filing bekannt gegeben. Das Unternehmen erklärte, „dass die Entlassungen dazu dienen, die Kosten des Unternehmens zu senken", und zwar „als Reaktion auf Faktoren wie herausfordernde makroökonomische Bedingungen", den Abschluss der Integration von Complex Media und die Beseitigung von Redundanzen, wo sie existieren" sowie die „anhaltende Verlagerung des Publikums auf kurze, vertikale Videos, die BuzzFeed unter dem Gesichtspunkt der Monetarisierung noch entwickelt".