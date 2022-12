Netflix bestellt Western-Serie

US-Fernsehen

Eine der Hauptrollen übernimmt unter anderem der bekannte Schauspieler Taylor Kitsch.

Netflix hat eine auf sechs Episoden begrenzte Serie mit dem Titelbestellt, in der Taylor Kitsch die Hauptrolle spielen soll. Die Dramaserie stammt aus der Feder des Autors Mark L. Smith, der unter anderem den Oscar-prämierten Film «The Revenant» und den Netflix-Film «The Midnight Sky» geschrieben hat. Peter Berg wird bei allen Episoden als erstes Projekt im Rahmen seines First-Look-Deals mit Netflix Regie führen, während Eric Newman im Rahmen seines Netflix-Gesamtvertrags die Produktion übernimmt.«American Primeval» wird beschrieben als "eine rohe, abenteuerliche Erkundung der Geburt des amerikanischen Westens. Die gewalttätigen Zusammenstöße von Kulturen, Religionen und Gemeinschaften, wenn Männer und Frauen um die Kontrolle über diese neue Welt kämpfen und sterben – für ein Land, von dem sie wirklich glauben, dass es ihr Schicksal ist. Das Ensemble erzählt die Geschichte des Opfers, das alle bringen müssen, wenn sie sich entscheiden, eine gesetzlose und ungezähmte Wildnis zu betreten.""Wir sind sehr dankbar, dass Netflix uns das Vertrauen schenkt, mit «American Primeval» einen großen Wurf zu wagen", so Berg. "Ich freue mich darauf, die Zuschauer in die dynamischste, intensivste und herzzerreißendste Überlebensgeschichte zu entführen, die man sich vorstellen kann. Wir begeben uns in den Bauch der Bestie. Vielen Dank an Ted, Bela, Peter und das gesamte Netflix-Team für die Unterstützung!"Kitsch wird in der Serie die Hauptrolle des Isaac spielen, der "ein traumatisierter Mann ist, der darum kämpft, seine Dämonen zu überwinden und einen Grund zu finden, in dieser brutalen und strafenden Welt zu leben." Dies ist die zweite Zusammenarbeit von Kitsch, Berg und Newman bei einer Serie, da sie auch bei der kommenden Netflix-Serie «Painkiller» zusammenarbeiten.