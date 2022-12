Amazon verlängert Champions-League-Rechte

TV-News

Bis zur Saison 2026/27 wird der Streamingdienst Prime Video immer das Top-Spiel am Dienstag zeigen – wenn möglich mit deutscher Beteiligung.

Amazons Streamingdienst Prime Video hat sich die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League für drei weitere Spielzeiten ab 2024/25 gesichert und bleibt damit der exklusive Anbieter des Topspiels am Dienstag bis zur Saison 2026/27. Durch die geplante Champions-League-Reform, durch die der Wettbewerb auf 36 Teams, die in einem neuen Ligasystem und einer K.O.-Phase spielen, aufgebläht wird, beinhaltet das Paket ab 2024 pro Saison 17 Spiele live und exklusiv. Der Streamer plant von der Vorrunde bis zum Halbfinale immer wenn möglich ein Spiel mit deutscher Beteiligung zu zeigen. Teil des Rechtepakets bleiben auch die Highlights aller Dienstagsbegegnungen.„Wir freuen uns sehr darauf, den Fans in Deutschland auch weiterhin das Topspiel der UEFA Champions League am Dienstag exklusiv bis 2027 anzubieten und damit die Heimat der UEFA Champions League am Dienstag zu bleiben“, sagt Alex Green, MD Prime Video Sport Europe. „Die UEFA Champions League ist der prestigeträchtigste Clubwettbewerb im Fußball und Millionen von Prime-Mitgliedern in Deutschland schätzen unsere Übertragung des Topspiels am Dienstag und die Übertragung der Highlights der anderen Begegnungen des Tages. Wir freuen uns darauf, mit unseren großartigen Teams vor und hinter der Kamera weiterzuarbeiten und auch in den nächsten Jahren Innovationen für unsere Kund:innen zu schaffen.“Prime Video ist seit der Saison 2021/22 Übertragungspartner der UEFA Champions League in Deutschland und Italien. Ab 2024 erweitert Prime Video seine Übertragungen auch auf Großbritannien, wo ebenfalls das Topspiel am Dienstag gezeigt wird. In Deutschland hält der konkurrierende Streamingdienst DAZN alle anderen Rechte der Königsklasse des europäischen Vereinswettbewerbs.