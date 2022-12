Netflix würde gerne Sport zeigen

Vermischtes

Allerdings sagte Ted Sarandos, dass man gerne Gewinn machen würde.

Ted Sarandos von Netflix hat sich erneut zu der Frage geäußert, ob der Streaming-Anbieter an Live-Sport interessiert ist – und er winkte erneut ab, dass dies zumindest in nächster Zeit nicht in Frage kommt. "Wir sehen keinen Profitpfad für die Vermietung von großen Sportveranstaltungen", sagte Sarandos, Netflix Co-CEO und Chief Content Officer, am Dienstag auf der UBS Global TMT Conference in New York City.Technologieunternehmen wie Amazon und Apple sind beide aggressiv beim Erwerb von Sportrechten für ihre Streaming-Plattformen vorgegangen. Amazon zahlt Milliarden für die Exklusivrechte an «Thursday Night Football» der NFL auf Prime Video, während Apple Verträge für Major League Baseball und Major League Soccer auf Apple TV+ abgeschlossen hat. Aber Sarandos – obwohl er den Erwerb von Sportrechten durch Netflix nicht ausschloss – sagte, dass die Wirtschaftlichkeit von Live-Sport auf Pay-TV basiert und für Streaming nicht sinnvoll ist."Wir sind nicht gegen den Sport, wir sind nur für den Profit", sagte Sarandos. Netflix "kann ohne Sport doppelt so groß werden", fügte er hinzu. Netflix habe bereits ein großes Publikum aufgebaut, sagte er und behauptete, dass 165 Millionen Haushalte «Squid Game» gesehen hätten, ohne dass die TV-Show "dem Super Bowl folgen musste".Netflix will das Umsatzwachstum 2023 wieder beschleunigen, „nachdem die erste Hälfte dieses Jahres ziemlich holprig war", sagte er. Ein Faktor, den er anführte, „war ein noch nie dagewesenes Maß an Wettbewerb", der subventioniert wurde, womit er meinte, dass die traditionellen Medienunternehmen Disney, Paramount, Warner Bros. Discovery und NBCUniversal ihre Direct-to-Consumer-Geschäfte derzeit mit Verlust betreiben."Wir machen diese Migration [von einem alten TV-Geschäft] nicht", sagte Sarandos. "Wir sind profitabel im Streaming-Geschäft." Er bezog sich auf eine Bemerkung von Bob Iger, der gerade als CEO von Disney zurückgekehrt ist und auf der Code-Konferenz im September sagte, dass das traditionelle Fernsehen "auf einen deutlichen Abgrund zusteuert, und es wird abgedrängt werden." Die Konkurrenten "haben noch viel Raum zum Wachsen, bevor sie uns einholen", fügte Sarandos hinzu.