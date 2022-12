Lopez: Vater-Tochter-Gespann verliest Nominierungen

US-Fernsehen

In der kommenden Woche werden Vorschläge für die Golden Globe Awards bekannt gegeben.

Die ersten Talente, die an der Wiederbelebung der Golden Globes 2023 beteiligt sind, wurden endlich bekannt gegeben. Da die Verleihung nach einem Jahr Pause im Januar zu NBC zurückkehrt, hat die Hollywood Foreign Press Association die Sitcom-Stars des Pfauen-Networks, George Lopez und Mayan Lopez, beauftragt, die Nominierungen für die Golden Globes am Montag, 12. Dezember, bekannt zu geben.Das Vater-Tochter-Duo ist der Star der NBC-Comedy «Lopez vs. Lopez», die im November ihre Premiere feierte und kürzlich für eine ganze Staffel bestellt wurde. George und Mayan Lopez werden die Nominierten für die 80. jährlichen Golden Globe Awards live um 5:35 Uhr PT präsentieren, die auf NBCs «Today» ausgestrahlt werden. Auf den Social-Media-Accounts der HFPA werden die Nominierten ebenfalls aufgelistet, sobald sie bekannt gegeben werden.Obwohl die Golden Globe Awards in etwas mehr als einem Monat stattfinden – am Dienstag, den 10. Januar 2023 – wurde noch kein Gastgeber für die Zeremonie bekannt gegeben. Die Frage, ob die Talente (und insbesondere die Nominierten) die Show annehmen und besuchen werden, war in den letzten Monaten ein heiß diskutiertes Thema in Preisverleihungskreisen, wobei viele eine abwartende Haltung einnahmen, bis die Nominierten bekannt gegeben wurden.