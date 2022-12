Tatiani Katrantzi kehrt erneut zu «Unter Uns» zurück

TV-News

Die «Unter Uns»-Darstellerin übernimmt ihre Rolle der Jennifer Turner aus den 90er-Jahren.

Zwischen 1994 und 1998 gehörte Tatiani Katrantzi über 900 Folgen lang zum Cast der RTL-Serie. Damit gehört sie zum Ensemble der ersten Stunde. Damals schied Jennifer Turner aus der Serie aus, da sie sich dazu entschied, nach Ruanda zu gehen, um dort in einem Flüchtlingslager zu arbeiten. Am heutigen Nikolaustag, 6. Dezember, feiert Katrantzi ihr Comeback vor der «UU»-Kamera und verkörpert dabei erneut die Rolle der Jennifer Turner – wie in den 90er-Jahren.Bereits im vergangenen Jahr übernahm Katrantzi eine Gasrtolle in der täglichen RTL-Serie, die von der UFA Serial Drama produziert wird. „Es macht wahnsinnig viel Spaß und ich bin sehr glücklich darüber, wieder dabei zu sein. Ich war ja vor einem Jahr schon zu Besuch, diesmal bleibe ich aber länger“, wird Katrantzi in einer RTL-Mitteilung zitiert.Die neuen Folgen mit Katrantzi als Jennifer Turner werden ab dem 17. Januar (Folge 7.038) ausgestrahlt. In wie vielen Episoden sie zu sehen sein wird, verriet RTL nicht. Bekannt ist nur die Story: Chris Weigel (Jan Ammann) traut seinen Augen kaum als plötzlich seine alte Freundin Jenny vor ihm steht. Sie arbeitet für eine Tierschutzorganisation auf Kreta und hat Hund Tzatziki im Gepäck. Doch anstelle es sich bei seinem neuen Besitzer gemütlich zu machen, verfolgt der freche Vierbeiner seine ganz eigenen Pläne.Über die Dreharbeiten sagt Tatiani Katrantzi: „Die Stimmung ist klasse, die Kollegen und das Team sind super! Isabell Hertel ist die einzige Schauspielerin, die schon zu meiner Zeit gedreht hat. Aber bekannte Gesichter sind noch im Team… in der Maske, beim Schauspielercoaching, im Bühnenbau und bei den Regisseuren.“