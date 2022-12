CW-Anzeigen-Chef verlässt das Unternehmen

Köpfe

Rob Tuck muss sich einen neuen Arbeitgeber suchen.

Rob Tuck, der erfahrene Werbeverkaufschef des CW-Netzwerks, verlässt das Unternehmen, während es sich unter neuer Führung weiterentwickelt, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtenTuck hat Informationen über seinen bevorstehenden Rücktritt in den sozialen Medien veröffentlicht. Er ist seit Mitte 1995 – der ersten Ausstrahlungssaison des CW und seines Vorgängers WB – für den Sender tätig und hat sich in den Rängen hochgearbeitet, bis er 2008 zum Executive Vice President of National Sales ernannt wurde. Bevor er zu WB kam, war Tuck Group Director of National Broadcast bei der großen Medieneinkaufsagentur TeleVest, die in MediaVest umbenannt wurde.Tuck ist einer der dienstältesten TV-Verkaufschefs der Branche und hat fast 14 Jahre lang die Bemühungen von CW um die Madison Avenue geleitet. In dieser Zeit hat er dazu beigetragen, Werbeunterstützung für Programme wie «Gossip Girl» und «Wildcats» bis hin zu «The Flash» und «Arrow» zu gewinnen.