Weiterhin kaum noch junge Zuschauer für RTLZWEI

Quotennews

Einzig die Vorabend-Soap «Berlin – Tag & Nacht» hat verhältnismäßig viele junge Zuschauer.

Der Fernsehsender RTLZWEI hat derzeit große Probleme, wenn man sich nur die Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen anschaut. Weite Teile des Programms richten sich an junge Menschen – und die schauen kaum noch lineares Fernsehen. So erreichte um 17.05 Uhr eine neue Folge vonimmerhin 0,32 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte sich einen akzeptablen Marktanteil von 2,0 Prozent gegen König Fußball im Ersten. Aber bei den 14- bis 49-Jährigen waren lediglich 0,08 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil enttäuschte mit 2,8 Prozent.Auchkann ein Lied davon singen. Obwohl das Format nicht abgemeldet ist: über 100.000 Aufrufe erreichen fast alle Handlungsstränge bei YouTube. Doch im linearen Fernsehen sieht es um 18.05 Uhr eher suboptimal aus. 0,28 Millionen Menschen waren am Dienstag dabei, der Marktanteil lag bei 1,3 Prozent. Nur 0,14 Millionen junge Leute waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 3,3 Prozent.Immerhin besteht ein Drittel der-Zuschauer aus Werberelevanten. 0,47 Millionen Zuschauer waren am Dienstag zwischen 19.05 und 20.15 Uhr dabei, wovon 0,31 Millionen zu den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauer zählen. Bei den jungen Menschen ergatterte man 5,9 Prozent Marktanteil, beim Gesamtpublikum fuhr man 1,9 Prozent ein.