Primetime-Check

Wie schlug sich eine «Wer wird Millionär?»-Doku bei RTL? Konnte «Mordkommission Istanbul» der Fußball-WM den Rang ablaufen?

Das größte Publikum des Abends sicherte sich das ZDF mit der Übertragung des Achtelfinals Brasilien gegen Südkorea. Den Kantersieg von Neymar und Co. verfolgten ab 20:00 Uhr 5,02 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 18,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten 1,62 Millionen ein, was 23,7 Prozent zur Folge hatte. Dasin der Halbzeit sahen 4,62 Millionen, die Marktanteile bewegten sich ab 20:51 Uhr bei 16,1 und 22,8 Prozent. Die rund 30-minütige Nachberichterstattung verfolgten ab 21:58 Uhr noch 2,95 Millionen Menschen, darunter 0,91 Millionen Jüngere. Die Sehbeteiligungen schrumpften auf 12,7 Prozent bei allen und 16,0 Prozent bei den Jüngeren.Das Erste konnte mit der Wiederholung des Zweiteilersnicht mithalten und fuhr 3,28 und 3,08 Millionen Zuschauer ein, was Marktanteilen von 11,6 und 14,1 Prozent entsprach. Bei den Jüngeren schalteten aber nur 0,28 und 0,23 Millionen ein, sodass sich die blaue Eins mit 4,0 und 4,2 Prozent begnügen musste. Gut schlug sich im RTL-Programm die zweistündige Reportage, die auf 2,84 Millionen Zuschauer kam. In beiden Zuschauergruppe punktete man zweistellig, 10,3 Prozent bei allen und 10,9 Prozent bei den Umworbenen wurden ausgewiesen. Die Reichweite in der Zielgruppe belief sich auf 0,74 Millionen.undsorgten danach für 1,84 und 1,24 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 10,5 und 9,4 Prozent bei den Werberelevanten.Sat.1 baute aufundund erreichte 0,82 und 1,18 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg von anfangs schwachen 3,0 auf sehr gute 7,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährige verbesserte sich der Wert von 5,7 auf tolle 10,6 Prozent. ProSieben setzte bis kurz vor Mitternacht auf acht Folgen, die im Schnitt 0,56 Millionen Zuschauer sehen wollten. Mit durchschnittlichen Marktanteilen von 2,6 Prozent bei allen und 7,6 Prozent lief es nicht gerade rosig, nur gegen Ende drehte die Einschaltquote auf bis zu 9,7 Prozent auf. Kabel Eins sendete den Film, von dem sich 0,77 Millionen Zuschauer unterhalten ließen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde auf solide 3,0 Prozent beziffert, in der Zielgruppe lief es mit 4,7 Prozent ordentlich.VOX vertraute einmal mehr auf zwei-Folgen. Die beiden zweistündigen Wiederholungen sahen 1,13 und 0,56 Millionen. Der Marktanteil bei den Umworbenen sank ebenfalls im Laufe des Abends von 7,4 auf 5,9 Prozent.generierten 0,36 und 0,41 Millionen RTLZWEI-Zuschauer. Die beiden Zweitverwertungen sorgten für eine schwache Quoten-Ausbeute von 2,4 und 2,3 Prozent.