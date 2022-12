«Mordkommission Istanbul»-Doppelpack fährt starke Werte ein

Quotennews

Das Erste sendete am Abend Programm für über 50-Jährige. Das junge Publikum blieb fern.

Die Krimi-Reiheist im Ersten seit rund anderthalb Jahren Geschichte. Insgesamt stand Erol Sander als Kriminalhauptkommissar Mehmet Özakın 23-mal vor der Kamera. Im Mai 2021 verabschiedete sich die seit 2008 gesendete Reihe vor 5,46 Millionen Zuschauern. Am Montag wiederholte die blaue Eins die Reihe mit dem Zweiteiler „Einsatz in Thailand“, der aus dem Dezember 2018 stammt. Damals schalteten durchschnittlich 3,17 Millionen Zuschauer die Premiere ein, die Marktanteile bewegten sich bei ausbaufähigen 10,6 Prozent bei allen und miserablen 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Die neuerliche Ausstrahlung kam in Konkurrenz zur Fußball-Weltmeisterschaft im ZDF nun auf 3,28 und 3,08 Millionen Zuschauer. Das insgesamt 180-minütige Programm erreichte Marktanteile von soliden 11,6 und guten 14,1 Prozent. Auch vier Jahre nach der Erstausstrahlung bleib das junge Publikum aber fern. Nur 0,28 und 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige entschieden sich für «Mordkommission Istanbul». Die relative Sehbeteiligung belief sich auf mickrige 4,0 und 4,2 Prozent.Im Anschluss an die, die um 23:15 Uhr 1,51 Millionen Zuschauer informierten sendete Das Erste die Dokuvon Yasemin Ergin und Kristin Siebert. Die Produktion von Radio Bremen kam um 23:50 Uhr auf 0,61 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil von 11,2 auf 6,9 Prozent sinken ließ. Bei den Jüngeren kamen nur noch 2,2 Prozent zustande. Die Nachrichtensendung kam im Vorlauf auf 3,1 Prozent.