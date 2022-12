«Fboy Island» ist Geschichte

US-Fernsehen

Auch die zahlreichen Spin-offs werden nicht mehr produziert.

HBO Max hatabgesetzt – die Reality-Dating-Serie lief zwei Staffeln lang. Die von Nikki Glaser moderierte Serie folgte drei Frauen, die aus einem Pool von 24 Männern einen potenziellen Freund auswählten, indem sie versuchten herauszufinden, welche Kandidaten "F-Boys" waren, die nur da waren, um eine gute Zeit zu haben, und welche "nette Jungs" waren, die wirklich nach Liebe suchten.Die Absage kommt nicht überraschend. Der Status eines Großteils des Programms von HBO Max scheint seit dem Abschluss der Fusion mit Warner Bros. Discovery im April in der Schwebe zu sein. Dies gilt vor allem für die Inhalte ohne Drehbuch, da der Discovery-Teil des Unternehmens eine eigene Reihe von unscripted Sendungen hervorgebracht hat.Die Serien, die auf der Seite von Warner Bros. produziert werden, scheinen zu Redundanzen geführt zu haben, die mit der intensiven Kostensenkungsstrategie von CEO David Zaslav unvereinbar sind. Zaslav hat wiederholt das Ziel betont, in den nächsten drei Jahren Synergieeffekte in Höhe von drei Milliarden Dollar zu erzielen. Zu den Opfern gehören bereits der fast fertige «Batgirl»-Film und große Teile des HBO Max-Katalogs, die im Laufe des Sommers still und leise entfernt wurden.Neben «FBoy Island» umfasst das Programm von HBO Max auch Shows wie «Selena + Chef», «Legendary», «The Big Brunch», «Sweet Life: Los Angeles» und «Kraftopia». Seit der Fusion wurde keine ungeschriebene Serie bei HBO Max verlängert.