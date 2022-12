Wird aus HBO Max und discovery+ nur MAX?

Vermischtes

Im Frühjahr 2023 soll es zum Launch der gemeinsamen Marke kommen.

Einem neuen Bericht zufolge soll der Zusammenschluss von HBO Max und discovery+ wahrscheinlich einfach "Max" heißen. Anwälte von Warner Bros. Discovery prüfen Max als Namen für den kombinierten HBO Max/discovery+-Service, berichtet CNBC unter Berufung auf anonyme Quellen. Während andere Namen in Betracht gezogen werden, ist Max dem Bericht zufolge die erste Wahl.Ein Vertreter von Warner Bros. Discovery lehnte es ab, zu bestätigen, dass "Max" die erste Wahl für den Namen des Dienstes war und sagte, dass das Unternehmen noch darüber diskutiert, wie der kombinierte Streamer heißen wird. Warner Bros. Discovery hat den geplanten Start der kombinierten HBO-Max-discovery+-Plattform in den USA auf das Frühjahr 2023 verschoben, ein Vierteljahr früher als ursprünglich geplant, sagte CEO David Zaslav auf der Bilanzpressekonferenz des Medienunternehmens im vergangenen Monat.Wie auch immer der Name am Ende lauten wird, WBD wird HBO als eine seiner Hauptmarken beibehalten, sagte Perrette gegenüber Analysten: "HBO wird immer der Leuchtturm und die ultimative Marke sein, die für Fernsehqualität steht." Zusätzlich zur Kombination von HBO Max und discovery+ wird WBD laut Zaslav das untere Ende des Streaming-Marktes mit seinem eigenen kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-Angebot "aggressiv angreifen".