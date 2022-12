Wegen Beziehung: ABC suspendiert Moderatoren

US-Fernsehen

Das Paar Amy Robach und T.J. Holmes werden nicht mehr bei «GMA3» zu sehen sein.

Amy Robach und T.J. Holmes werden von ihren Moderationsaufgaben der ABC-News-Sendung «GMA3» entbunden, während die Nachrichtenabteilung die Auswirkungen ihrer kürzlich bekannt gewordenen romantischen Beziehung auf die Sendung und das Unternehmen abwägt, teilte ABC News Präsident Kim Godwin am Montag den Mitarbeitern mit.Godwin teilte den Mitarbeitern von ABC News am Montag in einer Telefonkonferenz mit, dass Robach und Holmes nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person nicht gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen hätten, wies aber darauf hin, dass ABC News das Gefühl habe, die Angelegenheit sei zu einer "internen und externen Störung" geworden, und dass man "das tun wolle, was das Beste für die Organisation sei".Das Duo hat seit der Enthüllung in der vergangenen Woche, dass die beiden seit einiger Zeit ein Liebesverhältnis haben, viel unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich gezogen, obwohl die meisten Außenstehenden glaubten, dass die beiden Moderatoren noch immer in einer festen Ehe leben. Seit dieser Enthüllung stand das Paar im Mittelpunkt von Boulevardberichten, wobei die Zuschauer jedes Wort der beiden vor der Kamera analysierten, um zu sehen, ob einer der beiden auf die Entdeckung der Beziehung Bezug nahm.ABC News und sein Mutterkonzern Walt Disney haben Grund zur Sorge. «GMA3», eine Nachmittagsversion des beliebten «Good Morning America», war ein Lichtblick im Tagesprogramm des Senders. Im Jahr 2021 generierte das Programm fast 43,4 Millionen Dollar an Werbeeinnahmen, so der Ad-Tracker Kantar, was einem Anstieg von 26,1 Prozent gegenüber den 34,4 Millionen Dollar im Vorjahr entspricht. Noch vor wenigen Tagen pries ABC News die Einschaltquoten von «GMA3» an und verglich sie mit Konkurrenten wie CBS' «The Talk» und NBC News' «NBC News Daily».