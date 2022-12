«Monster: Dahmer» erreicht eine Milliarden Sehstunden

US-Fernsehen

Damit ist der erste Part der Anthologie bereits besonders beliebt.

stellt bei Netflix weiterhin Zuschauerrekorde auf. Die von Ryan Murphy produzierte Serie feierte am 21. September ihr Debüt auf dem Streamingdienst und hatte bis zur 60-Tage-Marke am 20. November bereits mehr als eine Milliarde Sehstunden erreicht.Nur zwei andere Titel in der Geschichte von Netflix haben das geschafft: «Squid Game» im Jahr 2021 und Staffel vier von «Stranger Things» Anfang dieses Jahres. Beide erreichten diesen Meilenstein innerhalb ihres ersten Monats. Netflix misst seine Charts der beliebtesten Serien und Filme aller Zeiten anhand der Zuschauerzahlen in den ersten 28 Tagen der Verfügbarkeit. «Squid Game» bleibt mit 1,65 Milliarden angesehenen Stunden die Nummer 1, während die vierte «Stranger Things»-Staffel mit 1,35 Milliarden der beliebteste englischsprachige Titel ist.Die Serie mit Evan Peters in der Hauptrolle des titelgebenden Serienmörders hielt sich auch drei Wochen lang auf Platz 1 der wöchentlichen Netflix-Top-10-Liste – der erste Titel, der sie übertraf, stammte ebenfalls von Ryan Murphy: die limitierte Serie «The Watcher» - und blieb sieben Wochen lang in der Hitliste.