Das Erste setzte auf das FIFA-WM-Achtelfinale zwischen Portugal und der Schweiz, das sich 5,82 Millionen Menschen angesehen haben. Die Marktanteile lagen bei 21,0 und 16,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte man 1,69 Millionen. Das ZDF wiederholtemit der Folge „Antigua“ und danachmit „Hochzeitsreise in die Normandie“. 4,32 und 3,02 Millionen Zuschauer schalteten ein, die Marktanteile lagen bei 15,4 und 14,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,42 und 0,24 Millionen dabei, die Marktanteile sorgten für 6,5 und 4,9 Prozent.Mitunderreichte Sat.1 nur 1,12 und 1,20 Millionen Zuschauer, beiwaren 1,20 Millionen Menschen dabei. In der Zielgruppe verbuchten die Serien 4,6 sowie 5,3 Prozent, die Reality-Show schlug sich mit 0,35 Millionen und 11,3 Prozent weiterhin sehr gut. RTL strahlteundaus, die zwei Sendungen verzeichneten 0,96 und 0,97 Millionen. Bei den jungen Menschen wurden 7,7 und 8,2 Prozent erzielt.Bei ProSieben setzte man aufund 0,55 Millionen Menschen wurden mit dem Einschalten belohnt. In der Zielgruppe standen 3,9 Prozent auf der Uhr. Schließlich strahlte VOX zwei-Ausgaben aus, die auf 0,84 und 0,67 Millionen Zuseher kamen. In der Zielgruppe erreichten die zwei Folgen 5,0 und 5,7 Prozent.haben sich noch einmal 0,65 Millionen Zuschauer zu Gemüte geführt, in der Zielgruppe fuhr man 5,0 Prozent Marktanteil ein. Zeitgleich sendete Kabel Eins, das sich 0,72 Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten. In der Zielgruppe wurden 3,4 Prozent bemessen.