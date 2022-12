HBO Max wird wieder ein Amazon Channel

Vermischtes

Nach über einem Jahr kann die Amazon-Plattform wieder bespielt werden.

Die Rückkehr von HBO Max zu Prime Video Channels erfolgt, nachdem der Premium-Streamer, der zu WarnerMedia gehört, im September 2021 aus Prime Video Channels ausgestiegen ist, nachdem das Medienunternehmen und Amazon keine Einigung über die Verlängerung des Vertriebspakts erzielen konnten. Der Knackpunkt: WarnerMedia, damals im Besitz von AT&T, wollte mehr Kontrolle über die Direktkundenbeziehungen - einschließlich der Möglichkeit, Daten für gezielte Werbung zu sammeln - als Amazon bereit war, abzugeben. Etwa 5 Millionen HBO/HBO Max-Kunden hatten ein Abonnement über Prime Video Channels abgeschlossen, und das Ende dieser Vereinbarung hat die Abonnentenbasis von HBO Max geschwächt.Die geschäftlichen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. Bruce Campbell, Chief Revenue and Strategy Officer von Warner Bros. Discovery, erklärte in einer Stellungnahme zum neuen Prime Video Channels-Vertrag: "Warner Bros. Discovery ist bestrebt, HBO Max einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig unseren datengesteuerten Ansatz voranzutreiben, um unsere Kunden zu verstehen und ihre Sehinteressen optimal zu bedienen. Wir freuen uns, heute einen wichtigen Schritt nach vorne zu machen und anzukündigen, dass HBO Max zu Prime Video Channels zurückkehrt."Prime-Mitglieder können sich für HBO Max für 14,99 US-Dollar pro Monat anmelden, zum gleichen Preis wie auf anderen Plattformen, über die Prime Video-App oder unter amazon.com/channels/hbomax. Darüber hinaus werden die Abonnenten Zugang zum kombinierten HBO Max/Discovery+-Streamingdienst von Warner Bros. Discovery haben, wenn dieser im Frühjahr 2023 an den Start geht. WBD hat sich nicht dazu geäußert, ob bestehende HBO Max-Kunden auf anderen Plattformen ebenfalls zu dem fusionierten Dienst migriert werden, der Berichten zufolge wahrscheinlich am Ende "Max" heißen wird. Auch hat das Unternehmen noch keine Details zur Preisgestaltung bekannt gegeben, einschließlich der Frage, ob die monatlichen Gebühren für Kunden, die HBO Max über Prime Video Channels abonniert haben, mit der Fusion von HBO Max und Discovery+ steigen werden."Wir sind bestrebt, unseren Kunden die beste und größte Auswahl an Premium-Inhalten für ihr tägliches Seherlebnis zu bieten", sagte Cem Sibay, VP von Prime Video, in einer Erklärung. "Jetzt, wo HBO Max wieder dazukommt, können Kunden dieses Abonnement ganz einfach hinzufügen und noch mehr preisgekrönte und bei den Fans beliebte Unterhaltung auf Prime Video genießen."