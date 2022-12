Quotencheck

Die Sendung war zunächst kein großer Erfolg. Aufwärts ging es mit der zweiten Staffel.

Anfang des Jahres wurde «ran eSports» bei ProSieben Maxx mit «eFernsehen – Die Gaming Late Night» fortgesetzt. Danny Singer, Paul Fischer, Hauke van Göns und deren Team berichten in diesem eSports-Magazin humorvoll über Neuigkeiten von eSports-Profis und -Events sowie über Games, Updates, Patches und mehr. Zwischen 2. März und 6. Juli erreichte die Sendung immer am Mittwoch um Mitternacht nur 50.000 Menschen, es waren aber 0,6 Prozent Marktanteil sicher. Bei den Umworbenen fuhr das Format 20.000 Zuseher ein, der Marktanteil lag bei 1,0 Prozent.Die Verantwortlichen bei ProSieben Maxx verlegten das Magazin auf den Dienstagabend, fortan durfte man auch eine Stunde früher auf Sendung gehen. Die neue Staffel startete am Dienstag, den 30. August, um 23.00 Uhr. 0,05 Millionen Zuschauer waren dabei, der Gesamtmarktanteil belief sich auf 0,4 Prozent. Fast alle Zuschauer gehörten mit 0,05 Millionen zu den Umworbenen, sodass man 1,4 Prozent Marktanteil einfuhr. Direkt im Anschluss lief ein Special zum Thema Counter Strike. 0,04 Millionen Zuschauer blieben dran, das bedeutete 0,5 Prozent Marktanteil. Alle Zuseher gehörten zu den Umworbenen, sodass man auf fabelhafte 1,8 Prozent Marktanteil kam.Eine Woche später musste man einen kleinen Rückschlag verbuchen. 0,04 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 0,3 Prozent. Bei den jungen Leuten hatte man nur noch 0,03 Millionen Zuseher, sodass enttäuschende 0,8 Prozent Marktanteil generiert wurden. Bereits am 13. September wurde diese Delle ausgebügelt, denn 0,08 Millionen Zuschauer fanden Gefallen an dem Magazin, das für 0,5 Prozent Marktanteil sorgte. Bei den jungen Menschen fand die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) 0,07 Millionen, sodass die ProSieben-Produktion auf fabelhafte 2,3 Prozent Marktanteil kam.Am 20. und 27. fielen die Ergebnisse mäßig aus: «eFernsehen – Die Gaming Late Night» unterhielt 0,04 sowie 0,05 Millionen junge Menschen, 1,3 und 1,4 Prozent bei den Werberelevanten waren die Folge. Gar kein Glück hatte man indes am 4. Oktober, da sich nur 0,02 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu ProSieben Maxx verirrten. Der Marktanteil lag bei bescheidenen 0,1 Prozent. Mit nur 0,01 Millionen Werberelevanten floppte die Sendung mit 0,4 Prozent.Mitte November wurde das vorläufige Finale mit 0,8 Prozent Marktanteil ausgestrahlt. Seitdem ist das Format nicht mehr wieder in Erscheinung getreten. Die Bilanz lässt sich mit 0,05 Millionen Zusehern und 0,4 Prozent nur bedingt gut lesen. Allerdings legte ProSieben Maxx bei den Umworbenen auf 0,04 Millionen zu, der Marktanteil wuchs auf 1,3 Prozent.