«In 55 Fragen um die Welt»: RTL plant neues Show-Format mit Dirk Steffens

Während der Geo-Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens prominente Teilnehmer um den Globus schickt, moderiert Sonja Zietlow den Studio-Teil der neuen Quizshow.

Der Privatsender RTL plant mit seiner Marke Geo im kommenden Jahr ein neues Show-Format, das von RTL Studios produziert wird. Inwerden fünf Prominente von Geo-Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens auf eine Mission geschickt. Sie müssen sich in verschiedenen Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten mit vielen offenen Fragen je einem bestimmten Projekt widmen, um mehr über unsere Welt zu erfahren, wie es in der Ankündigung heißt. Versprochen werden dabei „spektakuläre Erfahrungen und bemerkenswerte Informationen über Natur, Mensch und Tier“.Zurück im Studio treten die Teilnehmer dann als Experten für einen Kontinent in Quizrunden gegeneinander an. Wer die meisten Fragen korrekt beantworten kann, zieht ins Finale ein und spielt mit Master Mind und Experte Dirk Steffens um den Sieg und das Preisgeld für eines der besonderen Projekte. Durch die Quiz-Show führt als Moderatorin Sonja Zietlow, die von Steffens unterstützt wird.Durch die neue Show, die ein Quiz mit bildstarken Einspielern kombinieren soll, soll dem Publikum ein Bewusstsein für Klima- und Artenschutz schaffen. Außerdem sollen durch die Missionen fremde Kulturen faszinierende Tierwelten sowie die atemberaubende Natur der Erde nähergebracht werden. Eine Ausstrahlung ist für 2023 bei RTL geplant.