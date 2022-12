Die fünf besten Spiele von Serien

Hintergrund

Mit dem Videospiel von «E.T.» wurde das wohl schlechteste Spiel aller Zeiten kreiert. Aber es gibt auch gute Adaptionen.

Wenn eine TV-Serie genügend Zuschauer begeistert, folgt oft eine Umsetzung als offizielles Videospiel. Meist handelt es sich um halbgare Produkte, die schnelles Geld bringen sollen. Manche Adaptionen sind allerdings hervorragende Games, die für langen Spielspaß sorgen. Wir stellen daher die besten Spiele der letzten Jahre vor.Nachdem die Zeichentrickserie «South Park» bereits mit dem Vorgänger "Der Stab der Wahrheit" (2014) eine hervorragende Videospieladaption erhielt, folgte mit "Die rektale Zerreißprobe" ein noch besserer Nachfolger. Das zeitgemäße Rollenspiel bietet den typischen Humor der amerikanischen TV-Serie. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle eines neuen Kindes, das die bekannten Hauptfiguren begleitet.Im Rahmen der abenteuerlichen Reise gibt es rundenbasierte Kämpfe, die taktisches Geschick verlangen. Die Story persifliert aktuelle Superhelden-Filme, wobei der typische Humor nicht zu kurz kommt. Dass das Spiel wie eine lange Episode der TV-Serie wirkt, lag auch an der Mitarbeit ihrer Produzenten. Schließlich übernahmen die South Park Erfinder Matt Stone und Trey Parker das Schreiben der Dialoge und ihre SprechrollenDas von Telltale Games entwickelte Spiel ist ein Adventure im Episodenformat. Das Game ist, wie die auf einem Comic basierende TV-Serie, in der apokalyptischen Welt nach der Zombie-Katastrophe angesiedelt. Allerdings wurden die meisten Protagonisten für das Spiel erfunden. Spieler steuern den Universitätsprofessor Lee Everett, der sich um das junge Mädchen Clementine kümmert, während er mit einer Gruppe um das Überleben kämpft. Allerdings haben einige Figuren, die aus den Comics und der TV-Serie bekannt sind, kurze Auftritte. So treffen Gamer auf beliebte Figuren wie Hershel Greene und Glenn Rhee.Das Adventure im Episodenformat fokussiert sich auf die Geschichte, die durch die Entscheidungen des Spielers einen unterschiedlichen Verlauf nimmt. So sterben, je nach Entscheidung, unterschiedliche Charaktere. Die interaktive Story ist eine der großen Stärken des ersten «The Walking Dead»-Titels von Telltale Games. Der Titel war so erfolgreich, dass es in den folgenden Jahren weitere Ableger gab, die ebenfalls sehr empfehlenswert sind.«Star Trek» besitzt eine lange Geschichte. Seit dem Debüt der ersten Serie zum «Raumschiff Enterprise», die ab 1966 produziert wurde, gab es zahlreiche Ableger. Darunter befanden sich auch einige Videospiele, die sich vor allem bei Science-Fiction-Fans großer Popularität erfreuten. Nach Titeln wie "Judgement Rites", "Voyager - Elite Force" oder "Starfleet Academy" gab es 2017 ein neues Game, das auf der damals brandneuer VR-Technologie basierte."Star Trek: Bridge Crew" bietet Spielern die Möglichkeit, als Teil einer Brückenbesatzung auf einem der Raumschiffe der Föderation zu dienen. Bis zu vier Teilnehmende kommen über das Internet zusammen, um mit ihrer VR-Brille den spaßigen Raumkampf-Simulator zu bestehen. Neben einer dynamischen Storyline gibt es einen zusätzlichen Modus, der weitere Missionen für stundenlangen Koop-Spaß bringt. Das VR-Game gilt als eines der besten Spiele aus dem Jahr 2017. Nicht nur Fans des Science-Fiction-Franchises sollten den Titel unbedingt ausprobieren.«Game of Thrones» ist die erfolgreichste TV-Serie der letzten Dekade. Daher sicherte sich Telltale Games eine entsprechende Lizenz. Das auf der HBO-Serie basierende Spiel erweitert das Serienuniversum enorm, weil es eine neue Storyline einbringt. Das Adventure schildert schließlich die Erlebnisse des Hauses Forrester, wobei in den sechs Episoden zahlreiche Charaktere aus der Serie auftauchen.Darsteller wie Natalie Dormer, Lena Headey und Peter Dinklage sprachen die Charaktere, die sie in der TV-Serie spielen. Fans besuchen bekannte Orte wie Königsmund, was schon 2014 für Begeisterung sorgte. Das authentische Abenteuer bietet einen enormen Wiederspielwert, weil sich die Handlung durch die Entscheidungen des Spielers unterschiedlich entwickelt.Zwar stammt "The Simpson: Hit and Run" aus dem Jahr 2003. Dennoch darf es in der Liste der besten Adaptionen nicht fehlen. Das Konzept des Games erinnert an die GTA-Reihe. Spieler schlüpfen in die Rolle verschiedener Protagonisten, um sich größtenteils frei in einer 3D-Version von Springfield zu bewegen. Diese Mischung aus Jump'n'Run und Autorennen macht auch in der Gegenwart viel Spaß. Zahlreiche Aufträge bieten reichlich Abwechslung. Zwischensequenzen treiben die amüsante Handlung voran.