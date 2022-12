CBC stellt sich neu auf

International

Künftig wird der kanadische Sender auch einen kostenlosen Streamingdienst anbieten.

Die kanadische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt CBC hat den Vorhang für ihre neue strategische Ausrichtung gelüftet und ihre vielfältigen neuen Inhalte, eine Konsolidierung und Umbenennung im Unterhaltungsbereich sowie einen neuen FAST-Kanal in Verbindung mit ihrer Nachrichtenabteilung vorgestellt.Auf der Veranstaltung am 30. November in der Massey Hall in Toronto, die von Andrew Phung, dem Star von «Kim's Convenience» und «Run the Burbs», moderiert wurde, erklärte der Sender, dass alle Unterhaltungsinhalte, einschließlich Streaming, linearer Sendungen und Podcasts, nun unter dem Dach von CBC Entertains zusammengefasst sind. Mit CBC Entertains und CBC News verfolgt das Unternehmen einen zweigleisigen Ansatz, der darauf abzielt, neue Stimmen in Kanada zu fördern.CBC News Explore ist der zweite FAST-Kanal, der in dieser Woche in Kanada an den Start geht (Pluto TV startet am 1. Dezember), und nach TUBI der dritte werbefinanzierte Dienst in Kanada. CBC News Explore ist auch über die CBC News App, CBCNews.ca und den Roku Channel verfügbar, aber Chefin Barbara Williams verrät, dass es Pläne gibt, bald weitere Distributoren hinzuzufügen.