Schon wieder neue «Dune»-Darsteller

US-Fernsehen

Das «Dune»-Prequel, das HBO Max vorbereitet, wird weitere Schauspieler aufnehmen.

Die-Prequel-Serie bei HBO Max hat Mark Strong, Jade Anouka und Chris Mason zur Besetzung hinzugefügt. Die Serie trägt derzeit den Titel «Dune: The Sisterhood», die Serie spielt 10.000 Jahre vor den Ereignissen von «Dune» und basiert auf dem Roman "Sisterhood of Dune" von Brian Herbert und Kevin J. Anderson. Laut der offiziellen Logline folgt die Serie "den Harkonnen-Schwestern (Emily Watson, Shirley Henderson), wie sie Kräfte bekämpfen, die die Zukunft der Menschheit bedrohen, und die sagenumwobene Sekte der Bene Gesserit gründen". Die Serie befindet sich derzeit in Produktion.Strong wird die Rolle des Imperators Javicco Corrino spielen, der als "ein Mann aus einer großen Linie von Imperatoren aus Kriegszeiten, der dazu berufen ist, das Imperium zu regieren und einen zerbrechlichen Frieden zu verwalten" beschrieben wird.Anouka wird Schwester Theodosia darstellen, "eine talentierte und ehrgeizige Akolythin der Schwesternschaft, die ein gefährliches Geheimnis aus ihrer Vergangenheit hütet". Mason wird als Keiran Atreides auftreten, der als "Schwertmeister eines großen Hauses beschrieben wird, dessen Ehrgeiz, seinem Familiennamen gerecht zu werden, gestört wird, als er eine unerwartete Verbindung zu einem Mitglied der königlichen Familie eingeht."