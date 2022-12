Großes Neucasting für «Lord of the Rings: The Rings of Power»

International

Mit dieser Nachricht steht es schlecht, dass die Serie im August mit neuen Folgen fortgesetzt wird.

Die zweite Staffel vonhat sieben Schauspieler zu neuen Rollen verholfen. Gabriel Akuwudike («Hanna», «Ridley Road»), Yasen "Zates" Atour («The Witcher», «Young Wallander»), Ben Daniels («Jupiter's Legacy», «The Crown»), Amelia Kenworthy, Nia Towle («Persuasion») und Nicholas Woodeson («Silent Witness», «Rome») haben sich der Serie in neuen Rollen angeschlossen, wobei die genauen Charaktere noch geheim gehalten werden.Außerdem wird Joseph Mawle in der zweiten Staffel nicht mehr den Ork-Anführer Adar spielen, sondern Sam Hazeldine («Peaky Blinders», «Slow Horses») übernimmt die Rolle. Die zweite Staffel der epischen Fantasy-Serie wird derzeit in Großbritannien produziert."Seit seiner Premiere hat «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» die Zuschauer zusammen, um die Magie und das Wunder von J.R.R. Tolkiens großartigem Mittelerde zu erleben", so Vernon Sanders, Head of Global Television bei Amazon Studios. "Bis heute ist die erste Staffel die meistgesehene Originalserie auf Prime Video in allen Regionen und wurde von über 100 Millionen Menschen weltweit gesehen – ein wahrhaft globaler Erfolg, der für die universelle Natur einer starken Erzählung spricht. Wir heißen diese wunderbaren Schauspieler in unserer 'Gemeinschaft' willkommen und freuen uns darauf, in der zweiten Staffel weitere unglaubliche Geschichten aus dem Zweiten Zeitalter zu erzählen."