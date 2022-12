Podstars

Bereits seit über vier Jahren ist die audiovisuelle Form des Morning Briefings überall erhältlich.

Der «Handelsblatt Morning Briefing»-Podcast handelt von den weltweiten News aus den Bereichen Politik, Finanzen und Wirtschaft. Christian Rickens und Teresa Stiens reden von Montag bis Freitag jeden Morgen um 06:00 Uhr über alle möglichen Geschehnisse. Den Podcast gibt es seit 2018. Zuvor gab es dieses Format nur schriftlich.Seit über vier Jahren beschäftigt sich der Handelsblatt Morning Briefing Podcast schon mit Themen aus aller Welt. Die beiden Autoren Christian Rickens und Teresa Stiens reden werktäglich über alle Themen, die die Welt beschäftigen. Das geschieht auf eine äußerst sympathische Art und Weise. Der Podcast wird täglich um 6 Uhr veröffentlicht und dauert nur einige Minuten. In diesen wird sich auf das wesentliche konzentriert. Daher ist der Handelsblatt Morning Briefing Podcast perfekt geeignet, um gut informiert in den Tag zu starten. Der Podcast eignet sich super zum Anhören während des Frühstücks oder auf dem Weg zur Arbeit. So lassen sich in kurzer Zeit viele neue Informationen verarbeiten.Neben dem Podcast gibt es auch die Möglichkeit, die Geschehnisse schriftlich zu verfolgen. Es lohnt sich auch, beide Möglichkeiten auszutesten und ergänzend zu lesen und zu hören. Damit ist jeder gut informiert und kann sich mit Kollegen oder Freunden und Verwandten über die Themen aus aller Welt unterhalten. Der Podcast kann auf vielen verschiedenen Plattformen genutzt werden. Dazu zählen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podimo. Auch über Alexa kann der Podcast angehört werden. Zusätzlich gibt es eine Internetseite nur von diesem Podcast. Auch auf der Handelsblattseite können alle Podcast-Episoden gehört werden. Dasselbe gilt für YouTube.Bevor Christian Rickens einstieg, wurde der Podcast vom Hauptautor Hans-Jürgen Jakobs aufgenommen. Dieser ging im Herbst 2022 in den wohlverdienten Ruhestand, bleibt aber dennoch für das Handelsblatt als Autor tätig. Der Nachfolger Christian Rickens ist kein Neuling. Er übernahm in der Vergangenheit schon einige Male die Vertretung von Hans-Jürgen Jakobs. Teresa Stiens übernimmt nun die Vertretung von Christian Rickens. Teresa ist als Wirtschaftspolitik-Redakteurin im Hauptstadtbüro tätig. Jede Folge wird täglich durchschnittlich 60.000-mal gestreamt. Schriftlich wird das Handelsblatt Morning Briefing sogar 400.000-mal an die unterschiedlichsten Menschen versendet. Für jeden Tag gibt es die passenden, spannenden Themen mit dem Podcast vom Handelsblatt Morning Briefing.