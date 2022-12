Cleopatra Wong wird mit TV-Serie wiederbelebt

International

Cleopatra Wong, eine fiktionale Interpol-Agentin, von der bekannt ist, dass sie einige von Quentin Tarantinos Filmen beeinflusst hat, wird in einer kommenden asiatischen TV-Serie wiederbelebt.

Die fiktionale Actionheldin Cleopatra Wong wurde von Bobby Suarez alias George Richardson von geschaffen und in drei Filmenundin den späten 1970er Jahren von BAS Film Productions zum Leben erweckt. Ihr Name ist eine Anspielung auf die Blaxploitation-Figur Cleopatra Jones, die Figur verbindet aber die Bruce-Lee-Action und der Coolness des frühen James Bond. Nun soll die Figur wiederbelebt werden und ins 21. Jahrhundert verlegt. Geplant ist eine die Serie, die gemeinsam von der chinesisch-amerikanischen Schriftstellerin Tasha Huo und dem thailändisch-britischen Schriftsteller Chris Cornwell geschrieben wird und im 21. Jahrhundert spielt.Marrie Lee verkörperte die Rolle der Wong in alle drei Filmen Ende der 70er-Jahre. Tarantino hatte erklärt, dass Wong eine Inspiration für Uma Thurmans zentrale Figur in seinen «Kill Bill»-Filmen war. Die neue Wong-Serie ist eine Produktion der The Ink Faktory in Kooperation mit Beach House Pictures. Der internationale Rechteverkauf wird von Fifth Season übernommen.„Mit seinem Herzen und seiner Seele in Südostasien bringt das Franchise eine junge weibliche Actionheldin und ihre Begleiter auf eine Weise auf die Leinwand, die sich frisch, selbstbewusst und authentisch anfühlt“, sagten Simon Cornwell und Stephen Cornwell, Mitbegründer und Co-CEOs von The Ink Factory. „Wir sind unglaublich stolz darauf, Cleopatra dabei zu helfen, ihre Stimme in der heutigen Welt zu geben und etwas zu schaffen, das den Wurzeln des Franchise treu bleibt, sowohl seine Freude als auch seinen Sinn für soziale Mission bewahrt, sich aber gleichzeitig absolut zeitgemäß und äußerst unterhaltsam anfühlt.“„Wir sind zuversichtlich, dass unsere einzigartige Mischung aus Ost-West-Kreativität und -Perspektive dem asiatischen und internationalen Fernsehpublikum etwas wirklich Innovatives bringen wird“, ergänzen die BHP-Mitbegründer Donovan Chan und Jocelyn Little.