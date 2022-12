Ein Smartphone auf Reisen

Soap-Check

Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» musste Lilly feststellen, dass ihr Telefon geklaut wurde. Das sorgt dann noch für richtige Probleme.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Birgit plant siegessicher ein „Vaterschaftsessen“. Sie lässt Mathias glauben, ihn in seiner Vaterrolle zu unterstützen. Doch dann der Schock, als das Testergebnis eintrifft: Mathias ist nicht Nicis Vater! Nici fällt aus allen Wolken. Der Druck auf Anette steigt: Der Schmuggel-Skandal droht, ihre Spedition zu ruinieren. Auf der Suche nach entlastenden Belegen, um Malte aus der U-Haft zu befreien, findet sie Maltes Zweit-Handy. Wird Anette darauf entlastende Beweise finden? Amelie kann Charlotte vor dem k.o.-Tropfen-Täter retten und ihn von der Polizei verhaften lassen. Simon macht sich Vorwürfe – wieder war er nicht da, um seiner Schwester zu helfen. Um sie auf andere Gedanken zu bringen, lädt er Charlotte zu einer gemeinsamen Auszeit an der Ostsee ein. Hendrik möchte an einem Golfturnier teilnehmen – doch er ist sicher, dass Tina, Ben und Britta 100 Euro Startgeld aus der Gemeinschaftskasse für Verschwendung halten. Doch dann bekommt Britta von den Kids 200 Euro für ein romantisches Essen zum Jahrestag ...Die Staatsanwaltschaft führt eine Razzia bei der Schwarzbach AG durch und auch die Privaträume von Alexandra und Markus werden durchsucht. Markus ist außer sich und geht auf Christoph los. Eleni versucht den Streit zu schlichten, doch dabei kommt es zu einem tragischen Unfall. Als Max eine zweideutige Situation zwischen Vanessa und Carolin mitbekommt, ist er irritiert. Aber Michael schiebt sein ungutes Gefühl beiseite und so lädt Max Vanessa zu einer romantischen Übernachtung in der Hütte ein. Vanessa erträgt die Nähe zu Max allerdings nicht und lässt ihn sitzen. Sie merkt langsam, dass es so nicht weitergehen kann. Josie ist vor ihrer Gesellenprüfung wahnsinnig nervös, doch Paul ist sich sicher, dass sie bestehen wird, und plant daher eine Überraschungsparty für sie. Aber André macht Josie kurz vor der Prüfung noch nervöser und so kommt es, dass ihr ein ausschlaggebender Fehler passiert.Pfarrer Burmans Video macht im Dorf die Runde. Geht seine Mission, der Kirche über soziale Medien frischen Wind zu verleihen, nach hinten los? Als Emma nach ihrem Ecstasy-Missbrauch im Krankenhaus landet, nimmt Till alle Schuld auf sich. Wird der Vorfall Konsequenzen für die junge Liebe haben?Easy schafft es, die Werkstattbesetzung zu beenden. Als er von seinem Mann Ringo dafür nur Häme erntet, übermannt Easy die Wut. Die verzweifelte Suche nach dem Gift, das ihren liebsten Bambi langsam umbringt, bringt Sina fachlich wie emotional an ihre Grenzen. Stella muss Jakob trotz ihrer Abneigung um einen Gefallen bitten. Dabei entdeckt sie eine neue Seite an ihm, die sie wider Willen nicht kalt lässt.Jenny weist die Avancen des BDE-Gutachters klar ab - Frieda registriert aber erst dadurch dessen Interesse und wird eifersüchtig. Isabelle genießt ihre geglückte Sabotage von Hennings Grillstand. Doch dann fliegt sie vor Henning auf ... Obwohl Richard und Jenny Lucie als Spionin verloren haben, wollen sie nicht aufgeben, das Eis-Exzellenzzentrum weiter zu sabotieren.Lilly ist verwundert, als ihr Handy verschwindet und kurz darauf an unerwartetem Ort wieder auftaucht. Dann wird klar, wieso: Ihr Handy wurde entwendet und sie steht plötzlich vor einem größeren Problem. Jessica ist happy, als Tuner ihr eine neue Designer-Handtasche schenkt. Doch dann konfrontiert Carlos sie mit einer Zwischenrechnung seines Hotels. Nina muss ihre neue Handtasche gleich wieder versetzen. Nur darf Tuner davon nichts mitkriegen.Olli ist frustriert und gekränkt, weil Ben mit Ava geschlafen hat. Er kann die Entschuldigung seines Bruders nicht annehmen und rastet bei der Arbeit auch noch gegenüber Ava aus. Prompt fliegt Olli aus dem Praktikum. Später schüttet er Jule sein Herz aus. Olli findet, dass er einfach nur noch Pech im Leben hat. Scheinbar geht alles, was er anfasst, zu Bruch. Noch ahnt er nicht, dass Jule das alles Ben erzählt. Der hat nun erst recht ein schlechtes Gewissen. Am Abend will Ben noch einmal mit Olli reden. Unabhängig davon hat auch Ava diese Idee. Als die beiden zusammen aufkreuzen, ist Olli erst recht verärgert. Er findet das doppelt dreist. Olli ergeht sich in Selbstmitleid und überlegt schon ernsthaft, ob er Köln verlassen soll.Toni ist nach Deans Weggang immer noch ziemlich deprimiert und hat äußerst wenig Lust, nach einem neuen Mitbewohner für das Loft zu suchen. Doch Milla motiviert sie und steht ihr unterstützend bei. Als sich der attraktive Finn bewirbt, ist Toni sofort hin und weg. Doch schnell hadert sie mit der Frage, ob es nun wirklich so gut wäre, ihn als Mitbewohner zu haben. Schließich wirft sie ihre Bedenken doch über Bord. Als Finn dann am Abend ganz offensichtlich mit ihr flirtet, ist Toni umso mehr entschlossen, dass eine Affäre ihr ganz guttun würde. Finn könnte ihr helfen, endlich über Connor hinwegzukommen.