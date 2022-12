«Die schönsten Weihnachts-Hits» sammelt 2,6 Millionen

Quotennews

Die Fernsehsendung mit Carmen Nebel, die live aus München gesendet wurde, kam auf 3,85 Millionen Fernsehzuschauer.

Der in Mainz ansässige Fernsehsender ZDF hat am Donnerstag eine weitere Ausgabe seiner Showgesendet. Die Produktion mit Carmen Nebel, die für Misereor und Brot für die Welt sammelte, brachte 2.653.025 Euro Spendengelder zusammen. Die Gesamtreichweite der Show, in der unter anderem David Garrett und Hannes Jaenicke zu Gast waren, sicherte sich 3,85 Millionen Zuschauer. In den vergangenen drei Jahren waren zwischen 4,15 und 4,41 Millionen Menschen dabei.Die Spendengala sicherte sich einen Marktanteil von 14,7 Prozent und war somit die zweiterfolgreichste Sendung in der Primetime. Bei den jungen Menschen musste man sich allerdings der privaten Konkurrenz geschlagen geben, denn über 80 Prozent der Zuschauer waren über 50 Jahre alt. Die Show, die bis 22.00 Uhr dauerte, erreichte 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige und somit 5,4 Prozent.Aus dem österreichischen Hochfilzen meldeten sich um 14.10 Uhr Alexander Ruda mit dem Experten-Team Laura Dahlmeier und Sven Fischer, denn der zweite Biathlon-Sprint der Frauen stand auf dem Programm. 2,46 Millionen Fernsehzuschauer schalteten dasein, das auf 25,1 Prozent Marktanteil kam. Mit 0,26 Millionen jungen Zusehern fuhr man starke 15,2 Prozent Marktanteil ein. Den ersten Platz belegte die Deutsche Denise Herrmann-Wick. Den Auftakt am Samstag verfolgten im Ersten 2,86 Millionen Fernsehzuschauer.