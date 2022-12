Maues Comeback von «Geh aufs Ganze!»

Quotennews

Im Anschluss an die Spielshow hat Sat.1 nicht für «akte.» geworben, sondern Wiederholungen gezeigt.

Der aus Unterföhring arbeitende Fernsehsender Sat.1 hat am Donnerstag die vierte Ausgabe der Primetime-Neuauflage vonausgestrahlt. Die ersten drei Episoden liefen im vergangenen Jahr und erreichten zwischen 1,74 und 2,57 Millionen Zuschauer. Die erste Folge hatte fantastische 17,0 Prozent bei den Werberelevanten. Der Start in Staffel zwei fiel mit 1,36 Millionen Fernsehzuschauern kleiner aus, der Marktanteil belief sich auf 5,3 Prozent. 0,44 Millionen junge Menschen sahen, ob Philipp aus Bielefeld so gut abschnitt, wie es einst sein Vater vor 17 Jahren tat. Die Folge schnappte sich immerhin acht Prozent Marktanteil.Im vergangenen Jahr hat Sat.1 die Informationssendung «akte.» das gesamte Jahr ausgestrahlt, seit Mitte November sind keine neuen Ausgaben mehr produziert worden. Auch in den übrigen Wochen wird es keine neuen Sendungen mehr geben. Im Anschluss an die Spielshow wiederholte Sat.1 stattdessen, die 0,51 Millionen Zuschauer zählte und auf 3,9 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen waren 0,12 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei schrecklichen vier Prozent.Um 00.20 Uhr sendete man zwei-Ausgaben. Die Spielshow, die aus dem Jahr 2019 stammte, erreichte noch 0,13 und 0,10 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die Marktanteile wurden mit 4,6 und 5,6 Prozent beziffert. Bei den Werberelevanten waren noch 0,10 und 0,09 Millionen Zuseher wach, die gute 6,7 und 9,8 Prozent Marktanteil brachten.