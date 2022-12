The CW produziert Sportrennen-Doku

US-Fernsehen

Der Fernsehsender wird vermutlich in Zukunft auf weitere solcher Projekte setzen.

The CW hat eine Dokumentarserie über die Vorbereitungen zum Indianapolis 500 in Auftrag gegeben. Unter dem Titelsoll die sechsteilige Serie "die Fans hinter die Kulissen der NTT INDYCAR Series führen und die kühnen und frechen Persönlichkeiten aufzeigen, die die Saison 2023 beginnen und sich auf die epische Suche nach dem größten Preis des Rennsports machen". Die Serie hat zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch keinen Premierentermin, wird aber voraussichtlich im Frühjahr 2023 starten.«100 Days to Indy» wird von Penske Entertainment und der Vice Media Group produziert. Regie führt Patrick Dimon, die Produktion wird von Bryan Terry für Vice durchgeführt. "«100 Days To Indy» ist ein rasantes Abenteuer, das auf einer emotionalen Sportgeschichte basiert", sagte Brad Schwartz, President of Entertainment bei The CW Network. "Zusammen mit unseren Partnern bei der Vice Media Group, Penske Entertainment und NTT INDYCAR Series haben wir uns zusammengetan, um eine Serie zu liefern, die diese Champions der Rennstrecke begleitet und die Zuschauer in Atem hält."Die Ausstrahlung der Dokuserie erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem The CW vor einer dramatischen Veränderung seiner Programmstrategie steht. Nach der Übernahme des Senders durch Nexstar wird erwartet, dass sich der Sender vom Drehbuchprogramm abwendet und sich stattdessen auf ungeschriebene Sendungen und kostengünstige ausländische Akquisitionen konzentriert. Zu diesem Zweck ist der langjährige Senderchef Mark Pedowitz nach einem Jahrzehnt an der Spitze von The CW zurückgetreten.